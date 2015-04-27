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时事要闻 | 2015年 4月 27日 星期一 09:26 BJT

中国驻朝大使称希望中朝经贸合作再上新台阶

路透北京4月24日 - 新华社报导称，中国驻朝鲜大使李进军表示，希望中朝共同努力，推动中朝经贸合作在新时期新形势下再上新台阶。

4月21日，李进军拜会朝鲜对外经济相李龙男。

李进军介绍了“一带一路”构想和愿景，希望双方共同努力，抓住机遇，推动中朝经贸合作在新时期新形势下再上新台阶，造福两国人民。

李进军今年3月起任中国驻朝鲜大使。（完）

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