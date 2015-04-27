中国驻朝大使称希望中朝经贸合作再上新台阶

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月24日 - 新华社报道称，中国驻朝鲜大使李进军表示，希望中朝共同努力，推动中朝经贸合作在新时期新形势下再上新台阶。
4月21日，李进军拜会朝鲜对外经济相李龙男。
李进军介绍了“一带一路”构想和愿景，希望双方共同努力，抓住机遇，推动中朝经贸合作在新时期新形势下再上新台阶，造福两国人民。
李进军今年3月起任中国驻朝鲜大使。（完）
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。