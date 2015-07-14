中朝边民互市贸易区落户丹东 料于10月投入运营

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月13日 - 新华社周一报道称，辽宁省政府日前批准了在丹东市设立国门湾中朝边民互市贸易区，预计今年10月投入运营。
报道称，贸易区设立后，丹东市距陆路边境20公里以内的边民，可持边民证在互市贸易区内与朝鲜边民进行商品交换活动，并享受每人每日价值在8000元人民币以下商品免征进口关税和进口环节税的优惠政策。
近年来，中国与朝鲜的关系变得紧张。设立上述贸易区，为两国加强经济关系的最大努力。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”