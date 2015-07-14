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亚洲 | 2015年 7月 14日 星期二 09:10 BJT

中朝边民互市贸易区落户丹东 料于10月投入运营

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京7月13日 - 新华社周一报道称，辽宁省政府日前批准了在丹东市设立国门湾中朝边民互市贸易区，预计今年10月投入运营。

报道称，贸易区设立后，丹东市距陆路边境20公里以内的边民，可持边民证在互市贸易区内与朝鲜边民进行商品交换活动，并享受每人每日价值在8000元人民币以下商品免征进口关税和进口环节税的优惠政策。

近年来，中国与朝鲜的关系变得紧张。设立上述贸易区，为两国加强经济关系的最大努力。（完）

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