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时事要闻 | 2014年 12月 23日 星期二 10:34 BJT

中国呼吁各方避免朝鲜半岛局势升级

路透北京12月23日 - 中国常驻联合国代表刘结一呼吁各方避免朝鲜半岛紧张局势升级。

刘结一表示，希望安理会成员及有关各方以推动朝鲜半岛无核化和维护半岛和平稳定大局为重，保持克制，多做有利于局势缓和的事。

周一联合国安理会进行了表决，决定正式将朝鲜人权问题列入安理会议程。中国在表决中投了反对票。（完）

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