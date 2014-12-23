中国呼吁各方避免朝鲜半岛局势升级

美国官员称白宫考虑草拟行政令退出NAFTA
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透北京12月23日 - 中国常驻联合国代表刘结一呼吁各方避免朝鲜半岛紧张局势升级。
刘结一表示，希望安理会成员及有关各方以推动朝鲜半岛无核化和维护半岛和平稳定大局为重，保持克制，多做有利于局势缓和的事。
周一联合国安理会进行了表决，决定正式将朝鲜人权问题列入安理会议程。中国在表决中投了反对票。（完）
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目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）