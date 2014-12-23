中国呼吁各方避免朝鲜半岛局势升级

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月23日 - 中国常驻联合国代表刘结一呼吁各方避免朝鲜半岛紧张局势升级。
刘结一表示，希望安理会成员及有关各方以推动朝鲜半岛无核化和维护半岛和平稳定大局为重，保持克制，多做有利于局势缓和的事。
周一联合国安理会进行了表决，决定正式将朝鲜人权问题列入安理会议程。中国在表决中投了反对票。（完）
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。