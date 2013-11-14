中国与挪威有望携手开发冰岛石油资源

路透奥斯陆11月13日 - 冰岛当局表示，挪威正在考虑是否与中国合作开发冰岛石油资源。

挪威有权参与中国石油公司中海油(0883.HK)的勘探许可，寻找介于冰岛与挪威扬马延岛之间水域的石油。

“我们预计挪威当局将在11月最后一周给予答复，”冰岛国家能源局局长GudniJohannesson表示。他强调在这个问题上不存在外交紧张情况。

该许可证所属地界拥有多少油气资源，尚无数字记载。

但根据挪威石油管理局(NPD)2月公布的一份调查，地理位置相似的挪威扬马延岛外海地区，可能蕴藏5.66亿桶石油。

将作出决定的挪威石油和能源部拒绝对此置评。无法立即联系到中海油代表发表评论。(完)

(编译 石冠兰 审校 屈桂娟)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。