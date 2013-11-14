中国与挪威有望携手开发冰岛石油资源

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透奥斯陆11月13日 - 冰岛当局表示，挪威正在考虑是否与中国合作开发冰岛石油资源。
挪威有权参与中国石油公司中海油(0883.HK)的勘探许可，寻找介于冰岛与挪威扬马延岛之间水域的石油。
“我们预计挪威当局将在11月最后一周给予答复，”冰岛国家能源局局长GudniJohannesson表示。他强调在这个问题上不存在外交紧张情况。
该许可证所属地界拥有多少油气资源，尚无数字记载。
但根据挪威石油管理局(NPD)2月公布的一份调查，地理位置相似的挪威扬马延岛外海地区，可能蕴藏5.66亿桶石油。
将作出决定的挪威石油和能源部拒绝对此置评。无法立即联系到中海油代表发表评论。(完)
(编译 石冠兰 审校 屈桂娟)
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