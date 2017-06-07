挪威与中国加强能源合作和信息交流--石油大臣

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透奥斯陆6月7日 - 挪威石油大臣Terje Soeviknes表示，挪威与中国周三签署协议，共享有关北欧电力市场和限制碳排放技术的信息。这是双边关系升温的进一步迹象。
这位石油大臣在北京接受路透电话采访时表示，预计本周挪威企业将与中国公司签署五、六份谅解备忘录，为将来的商业交易打下基础。
他说，挪威的石油天然气企业--挪威国家石油公司(STL.OL)将与中国石油化工股份有限公司签署谅解备忘录。(完)
(编译 王颖；审校 张涛)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。