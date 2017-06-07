挪威与中国加强能源合作和信息交流--石油大臣

路透奥斯陆6月7日 - 挪威石油大臣Terje Soeviknes表示，挪威与中国周三签署协议，共享有关北欧电力市场和限制碳排放技术的信息。这是双边关系升温的进一步迹象。

这位石油大臣在北京接受路透电话采访时表示，预计本周挪威企业将与中国公司签署五、六份谅解备忘录，为将来的商业交易打下基础。

他说，挪威的石油天然气企业--挪威国家石油公司(STL.OL)将与中国石油化工股份有限公司签署谅解备忘录。(完)