中国使馆就挪威令中国学者限期离境提出交涉

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京2月4日 - 新华社报导称，中国驻挪威大使馆周二（2月3日）就挪威政府有关部门令一名在挪威从事科研的中国学者限期离境一事向挪威外交部提出交涉，要求挪方确保当事中国学者的学术自由和合法权益。
报导称，一名在挪威阿格德尔大学从事风电项目研究的中国博士生被挪威警方要求在1月23日前离境。
报导指出，中国驻挪威大使馆政务参赞马强周二上午到挪威外交部进行交涉。
报导援引马强的话称，中国外交部和中国驻挪威大使馆获悉此事后高度重视。“我们认为挪威有关部门的做法是完全没有道理的，也是没有根据的。”
“他们这样做，侵犯了当事中国学者的合法权益，有损挪威的学术声望和形象，不利于积累两国关系正能量。”
新华社援引挪威广播公司NRK的报导称，挪威有关部门之所以这么做，理由是担心当事中国学者的专业技能可能被他国的人用于军事目的。（完）
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