中国曝出Galaxy Note7爆炸事件 三星正进行内部评估--京东

路透北京9月19日 - 中国在线零售商京东(JD.com) (JD.O)周一称，在向韩国公司三星电子(005930.KS)反映京东一客户报告Galaxy Note7电池爆炸事件后，三星电子正在进行内部评估。

“我们立即将这一案例反映给了三星，他们正在进行内部评估，”京东一位发言人透过电邮告诉路透。

三星未立即回应路透的置评请求。

中国在线财经杂志财新网周日报导称，有网友曝出从京东购买的Note7发生爆炸。

三星中国网站落款日期为9月14日的一份公告称，在9月1日官方发售之后销售的Galaxy Note7手机不存在电池隐患，因为在中国销售的版本采用了不同的电池供应商。(完)