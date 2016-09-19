中国曝出Galaxy Note7爆炸事件 三星正进行内部评估--京东

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京9月19日 - 中国在线零售商京东(JD.com) (JD.O)周一称，在向韩国公司三星电子(005930.KS)反映京东一客户报告Galaxy Note7电池爆炸事件后，三星电子正在进行内部评估。
“我们立即将这一案例反映给了三星，他们正在进行内部评估，”京东一位发言人透过电邮告诉路透。
三星未立即回应路透的置评请求。
中国在线财经杂志财新网周日报导称，有网友曝出从京东购买的Note7发生爆炸。
三星中国网站落款日期为9月14日的一份公告称，在9月1日官方发售之后销售的Galaxy Note7手机不存在电池隐患，因为在中国销售的版本采用了不同的电池供应商。(完)
(编译 刘秀红；审校 王洋)
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