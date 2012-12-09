分析师观点：中国11月CPI基本符合预期 工业增速创八个月最高位

路透北京12月9日电---中国国家统计局周日公布,11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.0%,基本符合预期.而工业增速创下八个月最高位,投资和消费继续稳健扩张,则持续验证经济企稳回升的趋势.

本轮通胀筑底已经完成,开始酝酿新的上升周期,不过总体仍将温和可控.考虑到中国政府对经济增速放缓的容忍度增强,以便为经济结构调整转型创造空间,预计当局将维持当前财政和货币政策立场不变,不太可能进一步放松,亦不会大幅收紧.

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主要数据:

* CPI同比上涨2.0%(预估中值为上升2.1%),环比上涨0.1%

* PPI同比下降2.2%(预估中值为下降2%),环比下滑0.1%

* CPI项下食品价格同比上涨3.0%,非食品价格上涨1.6%

* 规模以上工业增加值同比上涨10.1%,增速为八个月最高

* 社会消费品零售总额同比增长14.9%,亦创下八个月最高位

* 1-11月固定资产投资同比增速持平於20.7%

以下为市场人士的评论:

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁:

CPI同比上涨2.0%,略低於市场预期,CPI在中国受季节性因素影响较大,估计12月会继续回升,可能涨幅达2.1%左右,明年1-2月又临近传统节日春节,都预示着CPI会继续回升.

反映工业品价格走势的PPI虽然跌幅收窄,但本月环比重回负值,继上月环比上涨0.2後,本月环比下跌0.1,显示工业企业的经营状况并不是很稳定.

虽然9,10月份的各项经济指标都显示经济企稳回升,但从11月工业品出厂价格环比重新下跌来看,可能是企业通过降价或其它方式促销,而实际的经营状况并不是很稳定,经济复苏的基础也不是很牢固.

--中国国际经济交流中心研究员 王军:

今年下半年以来物价涨幅基本平稳,11月涨幅虽略有回升,但仍属可控范围内,主要受食品价格上涨因素带动,其中食品价格上涨3.0%.

10月份的年内低点已经确认,物价涨幅短期内不会太让人担忧,政策会更多的关注在稳增长上.

今年物价涨幅目标控制得较好,也与经济整体走势有关,但随着美国第三轮量化宽松政策(QE3)效果的显现,以及未来经济的逐步回暖,物价也会呈回升态势.

--中国银行国际金融研究所高级分析师 周景彤:

11月数据印证了四季度经济较三季度回升的判断,总体上来说,还是一个企稳回升的态势,但回升的力度不是很大,基本符合预期

未来来看,12月应该会比11月要好一些,预计全年增速在7.8%左右.明年估计在8%以上.

政策面预计以稳为主,既不能大幅放松,再收紧亦无必要,因为经济在回升但幅度有限,而物价却处在一个上涨的趋势,明年通胀率可能在3%以上.在"稳"的同时要进行相机抉择,适度预调微调,结构性的调整和完善是必要的.

财政政策方面空间比较大,但风险可控;应该兼顾稳增长和调结构两方面同时,加大投资;同时,不应该只是结构性减税,应该全面减税;还要提高财政支出的效率.

货币政策预计也是以稳为主,受外汇占款等因素变动的影响,降准是有可能的.加大改革仍是未来的一个看点.

--国泰君安宏观分析师 姜超:

我们预计CPI在明年一季度之前都不会有大的反弹,因此央行可能坚持目前政策立场,年底前进一步放松的可能性微乎其微.

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇:

数据多符合预期,消费好於我们预期.总体格局是经济已经企稳回升,预计明年经济会在今年基础上改善,这主要由於外围环境将有所好转,市场力量逐步增强,而今年开展的改革(如破除垄断和金融改革)将在明年释放新的动力.预计明年全年通胀在2.7%,GDP增速为7.8%.

--日信证券宏观组组长 陈乐天:

CPI变动和预期差不多;工业增加值的回升是因为从10月份开始,下游消费品行业可能开始恢复库存,推动生产加快;但从上游来看,原材料包括采矿业可能还在大幅去库存,所以无法拉动生产资料价格的环比上涨,导致PPI降幅扩大.

明年基建投资可能继续往上扩张一些,对整体投资需求和经济增长有个托底作用;但房地产受库存的影响,可能会有小幅下滑但幅度不会很大,明年固定资产整体投资可能比今年小幅加快0.2个百分点左右.

明年消费回升力度会比投资大一些,预计明年全年GDP在7.9%左右.

--浙商证券宏观经济分析师 郭磊:

数据还是很不错的.首先,工业数据、消费数据环比季调值都继续回升,这证实目前的经济复苏是超越季节性的;其次,固定资产投资高位持平,而其中房地产投资部分一改四个月左右的徘徊,出现了明显反弹,这一点和我们草根调研的结果比较一致,亦会对上下游行业产生比较明显的带动.再次,价格指标走势完全符合预期.经济自三季度以来已进入被动去库存和复苏期,通缩的特征将会从工业品和一般消费品逐步淡化,而本月数据并无意外.

本月经济数据会进一步让政策层巩固其"宽财政、稳货币"的思路,即明年政策会基本平移,而政策精力将更多放在改革之上,下一步的看点也在於改革.

**相关背景**

--参与内部讨论的消息人士透露,中国领导层在制定2013年经济规划时可能仍会将增长目标定为7.5%,与2012年相同,并允许通过增加固定资产投资规模来抵消出口需求疲弱的影响.

--新一届中共中央政治局对2013年经济工作进行分析研究,提出明年经济工作要以提高经济增长质量和效益为中心,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,着力提高针对性和有效性,适时适度进行预调微调.

--中共中央总书记习近平召开党外人士座谈会上称,要坚持社会主义市场经济改革方向,搞好顶层设计,坚持整体渐进和局部突破相结合,并继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策.

--中国央行调查统计司官员盛松成和石春华以个人名义所做的研究和数据测算显示,只要2013-2020年均GDP增速达6.85%,便可实现上述目标.

--中国社科院发布2013年经济蓝皮书预计,2013年国内生产总值(GDP)增长率为8.2%,居民消费价格指数(CPI)为3.0%,并建议继续实施积极财政政策和稳健货币政策,适当扩大赤字规模.(完)

--发稿 北京新闻部; 审校 杨淑祯/曾祥进

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