中国11月CPI同比涨2.3%创七个月新高 PPI涨幅3.3%为逾五年最大

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月9日 - 中国国家统计局周五公布，11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%，为七个月最高水准，高于路透调查预估中值2.2%。
数据并显示，11月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨3.3%，远超路透调查预估中值2.2%。这是PPI连续第三个月同比正增长，并创2011年10月以来最大增幅，当时为上涨5%。
11月CPI环比涨0.1%符合预期，PPI环比涨1.5%。11月CPI中的食品价格同比上涨4%，非食品价格同比上涨1.8%。
以下为11月数据详情（同比%）：
实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期
居民消费价格指数(CPI) 2.3 2.2 2.1 1.9~2.4 1.5
工业生产者出厂价格指数(PPI) 3.3 2.2 1.2 1.0~3.1 -5.9 （完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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