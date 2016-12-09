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中国财经 | 2016年 12月 9日 星期五 09:48 BJT

中国11月CPI同比涨2.3%创七个月新高 PPI涨幅3.3%为逾五年最大

路透北京12月9日 - 中国国家统计局周五公布，11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%，为七个月最高水准，高于路透调查预估中值2.2%。

数据并显示，11月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨3.3%，远超路透调查预估中值2.2%。这是PPI连续第三个月同比正增长，并创2011年10月以来最大增幅，当时为上涨5%。

11月CPI环比涨0.1%符合预期，PPI环比涨1.5%。11月CPI中的食品价格同比上涨4%，非食品价格同比上涨1.8%。

以下为11月数据详情（同比%）：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

居民消费价格指数(CPI) 2.3 2.2 2.1 1.9~2.4 1.5

工业生产者出厂价格指数(PPI) 3.3 2.2 1.2 1.0~3.1 -5.9 （完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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