中国11月CPI与PPI涨幅均超预期 货币政策料继续稳中偏紧（更新版）

（新增分析师评论和细节）

路透北京12月9日 - 中国周五公布11月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格(PPI)均超预期，尤其是加速上涨的PPI创逾五年最大值，主因供给侧结构型改革导致生产资料供应端偏紧，生产资料价格大幅上涨拉动11月PPI加速上行。

分析师认为，在经济内生动力尚不足，复苏基础并不稳固的前提下，难以支持PPI持续大幅的上涨，估计明年上半年仍可维持阶段性大涨，但并不意味着通胀压力将明显加剧，CPI仍会维持温和上涨。而货币政策在前期已明显收紧后会继续保持稳中偏紧态势。

“应该说这个月的CPI和PPI涨幅都超出预期，尤其是PPI，主要是受供给端偏紧导致钢铁、煤炭、有色等价格大幅上涨，今年受这些黑金属期货价格上涨的带动现货价格也大涨，成为PPI上涨的主要原因。”中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁称。

他认为，从统计局的数据看，工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比上涨4.3%，影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约3.2个百分点，而生活资料价格的上涨影响很小，表明PPI的上涨就是生产资料价格带动的。这种涨势预计还会持续一段时间，估计明年上半年PPI涨幅可能到4%。

中国国家统计局周五公布，11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%，为七个月最高水准，高于路透调查预估中值2.2%。

数据并显示，11月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨3.3%，远超路透调查预估中值2.2%。这是PPI连续第三个月同比正增长，并创2011年10月以来最大增幅，当时为上涨5%。

11月CPI环比涨0.1%符合预期，PPI环比涨1.5%。11月CPI中的食品价格同比上涨4%，非食品价格同比上涨1.8%。

通胀数据图表：tmsnrt.rs/2h9gIuy

以下为11月数据详情（同比%）：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

居民消费价格指数(CPI) 2.3 2.2 2.1 1.9~2.4 1.5

工业生产者出厂价格指数(PPI) 3.3 2.2 1.2 1.0~3.1 -5.9

**加速上涨的PPI料会持续，货币政策稳中偏紧**

中国PPI的涨幅在今年9月份转正同比上涨0.1%，结束了同比连续54个月下降的态势，也是2012年3月以来首次由负转正，此后两个月呈加速上涨的态势。

国金证券大类资产资深分析师徐阳认为，煤炭等大宗继续带动PPI价格加速上涨。分类项下，同比贡献最大的为煤炭开采和洗选业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属矿采选业，分别同比上涨28.6%、22.2%、13.7%。展望后市，在12月，基数效应对PPI同比上涨的正面贡献仍将存在，预期12月PPI同比涨幅仍有望扩大。

他表示，短期货币政策整体或仍将保持稳健偏紧。本月CPI环比基本稳定，PPI环比涨幅扩大，整体涨速仍超出市场预期。后期PPI同比仍有上涨可能，但整体物价料仍保持基本稳定，货币政策或仍保持稳健偏紧态势。

这也与受访的多数分析师观点一致。尤其是前期期货市场大宗商品受供应端紧张影响大涨，引发监管层对资产泡沫和金融风险高度关注，中国的货币政策也明显呈稳中偏紧的态势。

牛犁认为，考虑到PPI的涨幅通常是上涨的时候加速上涨，下跌的时候也是加速下跌的特点，这种涨幅最终能持续多久仍取决于经济是否真正企稳，需求是否有效扩大。在目前有效需求没有明显改善，仅是供给端供应偏紧导致PPI价格上涨仍需继续观察。

中国国际经济交流中心研究员王军也认为，11月PPI涨幅超出预期主要受商品价格上涨带动，估计明年一季度仍会延续这一涨势，但因PPI在长期低迷在今年9月才转正，近两个月受原材料价格涨幅带动持续回升，而CPI涨幅相对平稳，因此尚不致带来通胀的忧虑。

“尤其是目前内需的动力仍显不足，尚不足以支撑本轮PPI的持续上涨，因此本轮的涨幅只是阶段性上涨，很难持续。而货币政策在此前已经明显收紧，预计不会因PPI和CPI的上涨而继续收紧，毕竟目前经济的企稳基础并不牢固。”王军称。（完）