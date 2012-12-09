中国11月经济数据持续回暖 经济企稳回升态势料会持续

* 中国11月工业增加值高於预期重回两位数

* 同期投资消费平稳,整体经济数据持续偏暖

* 中国11月CPI同比涨2.0%,通胀压力短期无忧

* 经济企稳回升态势未改,政策取向维持不变

路透北京12月9日电---中国11月公布的经济数据依旧维持偏暖态势,尤其工业增加值增幅在时隔八个月後重返两位数,明显高於市场预期,而消费与投资增速也保持平稳,显示中国经济继续在企稳回升态势下运行.

分析师们提到,虽然11月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅因季节性因素有所回升,但物价总体走势比较平稳,通胀压力短期无忧,预计政策取向短期内不会有明显变化.

"应该说11月的数据和市场预期的差不多,表明自前两个月经济形势企稳回升後目前仍在延续,这种反弹势头料会持续."中国国际经济交流中心研究员张永军称.

中国银行国际金融研究所高级分析师周景彤也认为,数据印证了四季度经济较三季度回升的判断.总体上来说,还是一个企稳回升的态势,但回升的力度不是很大,基本符合预期.

中国国家统计局稍早公布,11月规模以上工业增加值同比实际增长10.1%,增速为八个月最高位.此前出炉的汇丰和官方中国制造业PMI及产出分项指数皆创下高位,即显端倪.

统计局并公布,11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2%,大体和路透调查预估中值相符;1-11月固定资产投资同比增速持平於20.7%;11月社会消费品零售总额同比增长14.9%,亦创下八个月最高位,为自今年3月以来最快增速.

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**整体数据持续回暖**

显然,中国出炉的11月经济数据继续验证经济向好趋势,而消费、投资以及物价的相对平稳,亦让分析师们对四季度中国经济持乐观的判断.

中国原国家统计局局长、经济学家邱晓华日前表示,预计中国经济四季度会结束短周期下行态势,有望趋於稳定并小福反弹至7.8%左右,全年经济增长率在7.8%左右.

而从衡量经济活动的"硬指标"--发电量来看,11月中国发电量同比增幅扩大至7.9%,为今年年初以来最快;11月钢材产量同比增长16.5%,为至少一年来最高水平,此外原油加工量也在稳步上升,这些都从侧面验证了经济的企稳回升.

张永军表示,工业增速明显加快,一方面与去年基数低有关,另一方面也显示企业的经营活动有所改善,这与前期不断出台稳增长的政策,包括扩大投资刺激消费的政策有关,从目前看经济的反弹势头仍会持续.

周景彤也预计,12月应该会比11月要好一些,预计全年GDP增速在7.8%左右,明年估计在8%以上.

**政策取向维持不变**

回升势头良好的经济数据,均让市场人士推测中国政策取向短期内不会改变,尤其货币政策料难有降准或降息的动作.

中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁表示,从近期的官方表态看,政策基调维持不变,尤其是目前楼市调控仍在继续,一旦有货币政策的松动,对房地产的影响会比较大.因此,货币政策的选择上可能会更倾向於定向发行央票或回购等方式,而不大会采取降息或降准.

中国1-11月房地产开发投资同比增16.7%,较1-10月的增速15.4%进一步提高.1-11月房屋新开工面积同比下滑7.2%,降幅比1-10月份缩小1.3个百分点;同期,商品房销售面积同比增长2.4%,销售额增长9.1%.

周景彤也表示,政策面预计以稳为主,既不能大幅放松,再收紧亦无必要,因为经济在回升但幅度有限,而物价却处在一个上涨的趋势,明年通胀率可能在3%以上.在"稳"的同时要进行相机抉择,适度预调微调,结构性的调整和完善是必要的.

他并认为,货币政策预计也是以稳为主,受外汇占款等因素变动的影响,降准是有可能的,而加大改革力度仍是未来的一个看点.

中共中央总书记习近平近日召开党外人士座谈会上称,决不能低估当前和今後一个时期所面临的风险和挑战,主要是世界经济低速增长态势仍将延续,总需求不足和产能相对过剩的矛盾有所上升,企业生产经营成本上升和创新能力不足的问题并存,经济发展和资源环境的矛盾有所加剧;将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策.

**物价涨幅略回升**

在总体乐观的11月数据中,CPI同比涨幅出现回升.分析师们认为其主要受季节等因素影响,未来物价虽仍有上涨压力,但短期尚无忧.他们并预计在经济复苏步伐迟缓的大背景下,明年政策目标选项上,稳增长较控通胀将更优先.

申银万国首席宏观分析师李慧勇认为,经济总体格局是经济已经企稳回升,预计明年经济会在今年基础上改善,这主要由於外围环境将有所好转,市场力量逐步增强,而今年开展的改革(如破除垄断和金融改革)将在明年释放新的动力.预计明年全年通胀在2.7%,GDP增速为7.8%.

"11月CPI同比上涨2.0%,略低於市场预期,CPI在中国受季节性因素影响较大,估计12月会继续回升,可能涨幅达2.1%左右,明年1-2月又临近传统节日春节,都预示着CPI会继续回升."牛犁称.

交通银行金融研究中心在最新数据报告中指出,本轮CPI筑底完成,开始酝酿新的上升周期,考虑到明年一季度翘尾因素较四季度要高,因此预计明年一季度CPI将延续今年11-12月份走势继续上行,但由於去年春节在1月份使得CPI基数较高,明年1月CPI将出现暂时性回调.该行预计,明年一季度CPI较今年四季度略高,估计为2.4%左右.

王军则认为,今年物价涨幅目标控制得较好,也与经济整体走势有关,但随着美国第三轮量化宽松政策(QE3)效果的显现,以及未来经济的逐步回暖,物价也会呈回升态势.(完)

--撰写 沈燕/乔艳红; 审校 曾祥进

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