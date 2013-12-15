版本:
中国
中国财经 | 2013年 12月 16日 星期一 07:38 BJT

中国11月全社会用电量同比增长8.5%

路透上海12月14日 -中国国家能源局周六公布数据显示，11月全社会用电量4,485亿千瓦时，同比增长8.5%，为连续第三个月增速放缓。1-11月，全社会用电量累计48,310亿千瓦时，同比增7.5%。

分产业看，前11个月，第一产业用电量935亿千瓦时，同比增长0.1%；第二产业用电量35,391亿千瓦时，增长6.9%；第三产业用电量5,731亿千瓦时，增长10.8%；城乡居民生活用电量6,254亿千瓦时，增长9.4%。

1-11月，全国发电设备累计平均利用小时为4,132小时，同比减少46小时。其中，水电设备平均利用小时为3,095小时，减少258小时；火电设备平均利用小时为4,540小时，增加28小时。

1-11月，全国电源新增生产能力（正式投产）6,931万千瓦，其中，水电2,471万千瓦，火电2,956万千瓦。（完）

(发稿 张喜良; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐