中国11月全社会用电量同比增长8.5%

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透上海12月14日 -中国国家能源局周六公布数据显示，11月全社会用电量4,485亿千瓦时，同比增长8.5%，为连续第三个月增速放缓。1-11月，全社会用电量累计48,310亿千瓦时，同比增7.5%。
分产业看，前11个月，第一产业用电量935亿千瓦时，同比增长0.1%；第二产业用电量35,391亿千瓦时，增长6.9%；第三产业用电量5,731亿千瓦时，增长10.8%；城乡居民生活用电量6,254亿千瓦时，增长9.4%。
1-11月，全国发电设备累计平均利用小时为4,132小时，同比减少46小时。其中，水电设备平均利用小时为3,095小时，减少258小时；火电设备平均利用小时为4,540小时，增加28小时。
1-11月，全国电源新增生产能力（正式投产）6,931万千瓦，其中，水电2,471万千瓦，火电2,956万千瓦。（完）
(发稿 张喜良; 审校 林高丽)
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路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。
路透北京4月7日 - 中国国家外管局周五称，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。