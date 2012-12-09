11月发电量同比增长7.9% 增速为年初以来最高--国家统计局

弃风严重致内蒙等六省区被红色预警 今年不得新建风电--能源局
路透北京2月22日 - 中国国家能源局周三称，内蒙古、黑龙江、吉林、宁夏、甘肃、新疆等省区为风电开发建设红色预警区域，2017年红色预警的省区不得核准建设新的风电项目，并要采取有效措施着力解决弃风问题。
路透北京12月9日电---中国国家统计局周日公布,11月发电量4,011亿千瓦时,同比增长7.9%,增速为年初以来最高;1-11月累计增长4.4%.
统计局并公布,11月原油加工量4,161万吨,同比增长9.1%;1-11月累计增长3.2%.
当月钢材产量8,123万吨,同比增幅16.5%;1-11月累计增长7.2%.(完)
欲览详情,请点击国家统计局网站(here)
--发稿 乔艳红; 审校 曾祥进
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