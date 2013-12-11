中国11月社会融资规模明显反弹 表外融资现抬头之势

（更正）港交所计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
* 11月新增贷款略超预期，社融较上月明显反弹
* 表外融资一度受到抑制后，现抬头之势
* 考虑M2增速、外汇占款等，年内政策难放松
路透北京12月11日 -中国11月新增人民币贷款略高预期，社会融资规模亦较上月明显反弹。分析人士指出，此前一度受到抑制的表外融资现抬头之势，且M2增速仍高于年初目标，加之人民币升值预期犹在，预计年内货币政策放松可能性较弱。
中国央行周三公布数据显示，11月社会融资规模为1.23万亿元人民币，比上年同期多1,053亿元；当月新增人民币贷款6,246亿元，高于路透5,900亿元的调查中值。当月末广义货币供应量(M2)同比增长14.2，与路透调查中值吻合。
“1.23万亿的社融规模也挺大的。委托贷款比上月有所反弹，信托贷款相对也不低。可能传说中的(银监会)9号文要出来，也有银行赶在政策出台之前再猛做一些，所以票据反而反弹一些了，前两个月都是减少的。”兴业银行资金营运中心宏观分析师肖丽称。
她进一步指出，M2增速离央行年初设定的13%目标还有较大的缺口，预计货币政策年内应该还是会中性偏紧，“年末能控制到13.7%左右就很好了，13.5%以下很难。”
央行数据并显示，11月委托贷款增加2,704亿元，同比多增1,486亿元；信托贷款增加1,018亿元，同比少增784亿元；未贴现的银行承兑汇票增加57亿元，同比多增546亿元。
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招商银行金融市场部高级分析师刘东亮亦认为，“人民币升值加速，虽然热钱的规模不一定很大，更多的可能是套利资金，但外汇占款的增量摆在这儿，货币政策是很难放松了，还是中性偏紧或者是紧平衡。”
招商证券本月初发布研究报告称，整体看，11月招商亚洲新兴市场资金流动指标较上月回落，显示未来数月新增外汇占款不会出现持续攀升的趋势，11月新增外汇占款预计在1,500-2,500亿元人民币之间。(完)
(发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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