中国11月财政支出增速创五个月新高 推动前11月赤字规模大幅走阔

路透北京12月13日 - 中国财政部周二公布财政收支数据显示，前11月收入完成预算的94.2%，支出完成预算91.7%；而11月支出增速创五个月新高，推动前11月财政赤字走阔至1.76万亿元人民币，较前10月赤字1.1万亿元大增。

11月，全国一般公共预算收入11,491亿元人民币，同比增长3.1%，增速创三个月新低，当月全国一般公共预算支出18,064亿元，同比增长12.2%。而10月财政支出增速为负。

财政部刊登的数据显示，1-11月累计全国一般公共预算收入148,250亿元，同比增长5.7%，为年初预算的94.3%；1-11月累计全国一般公共预算支出165,839亿元，同比增长10.2%。

对比数据发现，地方财力继续收紧。前11月，地方一般公共预算本级收入79,987亿元，同比增长6%，同口径增长9.1%；地方一般公共预算支出142,194亿元，同比增长10.9%；收不抵支缺口续扩至62,207亿元。而1-10月赤字为52,154亿元。

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相较以往财政部发布数据时通常会有对下一阶段财政收支情况的展望，10月和11月发布的财政收支数据新闻稿中却只有数据鲜见文字说明。

中国财政部此前数据显示，前10月收入完成预算的87%，支出完成预算的82%，收不抵支赤字收窄至1.1万亿元，但较前三季度的赤字1.46万亿明显收窄。而10月当月财政支出却出现负增长，当月全国一般公共预算支出同比下降12.5%。

**11月消费税和企业所得税同比均降**

主体税种方面，11月国内增值税3,787亿元，同比增长46.4%；营业税45亿元（为清理补缴的尾款），同比下降96.6%。主要是全面推开营改增试点后，原营业税纳税人改缴增值税体现增值税增收、营业税减收。 11月国内消费税717亿元，同比下降6%。其中，受去年同期基数较高等影响，成品油消费税下降17.8%。

11月企业所得税601亿元，同比下降17%，剔除今年退税不可比因素后下降2.5%；个人所得税712亿元，同比增长22.1%。其中，财产转让所得税增长53.6%，主要受二手房交易活跃等带动。

当月进口货物增值税、消费税1,276亿元，同比增长20.7%；关税248亿元，同比增长22%。进口环节税收达到今年以来最高增幅，主要受部分大宗商品进口价格回升带动一般贸易进口增长以及本月同比多1个工作日等影响。

与此同时，11月土地和房地产相关税收中，契税400亿元，同比增长10.2%；11月非税收入同比增长24%，主要是相关金融机构等专项上缴利润较多。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支出

2016年11月 3.1 12.2

10月 5.9 -12.5

9月 4.9 11.3

8月 1.7 10.3

7月 3.3 0.3

6月 1.7 19.9

5月 7.3 17.6

4月 14.4 4.5

3月 7.1 20.1

1-2月 6.3 12

2015年全年 8.4 15.8

11月 11.4 25.9

10月 8.7 36.1

9月 9.4 26.9

8月 6.2 25.9

7月 12.5 24.1

6月 13.9 13.9

5月 5 2.6

4月 8.2 33.2

3月 5.8 4.4

2015年1-2月 3.2 10.5

2014年全年 8.6 8.2 (完)

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