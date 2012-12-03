11月百城住宅均价环比六连涨且涨幅扩大--中指院

路透北京12月3日电---中国指数研究院最新公布数据显示,11月百城新建住宅均价连续第六个月环比上涨,且涨幅较上月略有扩大,房地产市场向好趋势明显.

中指院报告称,11月全国100个城市新建住宅平均价格为8,791元人民币/平方米,环比10月上涨0.26%,涨幅较上月扩大0.09个百分点;同比则连续第八个月下跌且跌幅继续缩小,较上月减少0.54个百分点至0.46%.

中指院表示,从初步统计数据来看,11月多个城市成交量出现回升,库存量稳中有降,出清周期继续下行,多数品牌房企已接近全年销售目标,中海、绿城等企业更提前完成."市场向好趋势明显".

在此带动下,11月百城住宅均价环比涨幅略有扩大,新房价格上涨的城市个数增加,十大城市均价同比连续11个月下跌後开始上涨,环比涨幅超出百城平均水平0.13个百分点.

今年房地产市场在"金九银十"表现相对平淡,但随着对政策调控预期渐趋平稳,购房需求升温,11月各地楼市成交量较前两月多有上升.

而且临近年底,全国土地市场在多个城市集中推地的带动下,成交量出现明显增长.链家地产市场研究部统计显示,2012年11月包括北京、上海、广州、深圳、天津、南京、杭州、成都、沈阳、武汉的全国10个主要城市总土地出让金为713.3亿元,环比上涨27.5%,同比去年同期上涨25%.

链家地产的张旭认为,11月下半月以来土地出让频率明显加快,同时优质地块和大幅宗地的出让也促使土地出让金超过700亿元.

中指院报告并显示,本月环比上涨的城市比上月增加4个至60个,其中涨幅在1%以上的有17个,较上月减少1个.

十大城市主城区二手住宅均价环比全部出现上涨,且平均涨幅有所扩大,同比也仅有杭州一个城市下跌.

--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯

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