中国11月工业投资略放缓但消费回升（更新版）

* 11月工业和投资增速回落但基本符合预期

* 消费稳定增长，高于预期

* 经济仍在平稳运行区间

(新增更多数据细节和分析师评论)

路透北京12月10日 -继外贸和物价数据之后，周二发布的其它宏观数据进一步证实，中国经济处于平稳运行区间，工业和投资年末虽有所放缓，但基本在市场预期之中，消费增速则有明显回升。

综合各项数据看，今年四季度国内生产总值(GDP)同比增速或较前季略有回落，而今日召开的中央经济工作会议，将对明年的经济工作定调，预计仍能稳住七上八下的增速。

中国国际经济交流中心研究员王军表示，无论是投资还是工业增加值的增速，都较前期略有回落，尤其投资增幅滑落到20%以下，显示经济上行的动力不足，这从此前公布的PMI数据也有所显现。

“尽管如此，中国已经明确改革的目标，且总体的数据仍处于平稳运行区间的下沿，经济运行态势保持平稳，也为明年推动改革提供了空间。”他进一步指出，目前正在召开中央经济工作会议，明年的基调也会明确，预计政策仍会保持连续性和稳定性，GDP增长目标预计会维持在7.5%左右。

中国国家统计局周二公布，11月规模以上工业增加值同比增长10%，略低于路透调查中值10.1%，连续四个月增速维持在10%以上；1

-11月固定资产投资同比增长19.9%，略低于预估中值20%；11月社会消费品零售总额同比增长13.7%，预估原本为13.3%。

首创证券研究所副所长王剑辉认为，11月投资增速的回落与季节有关，也与结构调整有关；消费则比较稳定，这和“双十一”因素有一定关系，但更主要的是由于投资减少了，国家对消费方面有更多的促进政策。

环比来看，11月工业环比增长0.76%，投资和零售分别增长1.47%和1.32%。

欲览中国工业增加值图表，请点击链接：link.reuters.com/jar35v

广发证券高级交易员颜严表示，从数据看，目前经济运行情况平稳，未来即使增速回落也算合理。

他预计高层对明年经济增速的目标很可能降低，并继续实施大刀阔斧的改革，而这才是全社会对未来经济运行信心的根源。所以在政策上，央行会坚持目前稳健的货币政策，流动性方面略有偏紧的方向会继续，包括继续降低M2增速。

中共中央中组部上日发布通知称，不能仅仅把GDP及增长率作为政绩评价的主要指标，并要求加强对政府债务状况的考核，把政府负债作为政绩考核的重要指标。这让部分市场人士预计，明年经济增速目标会有所下调，以进一步推进转型改革。

11月召开的中共十八届三中全会决定全面深化改革，提出将在2020年重点领域重点环节取得决定性成果。稍后的中央政治局则提出明年将保持政策连续性和稳定性，并强调走新型城镇化道路，出台实施国家新型城镇化规划，积极稳妥推进土地管理制度改革。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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