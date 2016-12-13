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中国财经 | 2016年 12月 13日 星期二 10:18 BJT

中国11月工业增加值同比增6.2% 1-11月投资增长8.3%--统计局

路透北京12月13日 - 中国国家统计局周二公布，11月规模以上工业增加值同比增长6.2%，略高于路透调查预估中值6.1%；前11月固定资产投资同比增长8.3%，与路透预估中值一致。

数据并显示，11月社会消费品零售总额同比增长10.8%，远高于路透调查预估中值10.1%。11月工业、投资和消费环比分别增长0.51%、0.54%和0.97%。

统计局并公布，中国1-11月民间固定资产投资同比增长3.1%，增速较1-10月的2.9%进一步加快。

“总的来看，11月份国民经济继续保持总体平稳、稳中有进、稳中向好，生产、需求、预期等领域积极变化增多。同时应当看到，国际国内环境依然错综复杂，不稳定不确定因素较多。”统计局提供的新闻稿称。

新闻稿并指出，今后一个时期，要适度扩大总需求，加快推进基础性关键性改革，加快培育新动能，大力振兴实体经济，巩固和扩大积极变化因素。

以下为中国11月工业、投资与消费同比变动详情（%）：

10月实际 预估中值 前值 预估区间值 上年同期

工业增加值 6.2 6.1 6.1 5.9~6.3 6.2

固定资产投资(不含农户)(1-11月) 8.3 8.3 8.3 8.2~8.5 10.2

社会消费品零售总额 10.8 10.1 10 9.0~10.6 11.2

注：固定资产投资前值为1-10月数据。（完）

(发稿 张晓翀；撰写 宿泱韫；审校 乔艳红)

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