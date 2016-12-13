中国11月工业增加值同比增6.2% 1-11月投资增长8.3%--统计局

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京12月13日 - 中国国家统计局周二公布，11月规模以上工业增加值同比增长6.2%，略高于路透调查预估中值6.1%；前11月固定资产投资同比增长8.3%，与路透预估中值一致。
数据并显示，11月社会消费品零售总额同比增长10.8%，远高于路透调查预估中值10.1%。11月工业、投资和消费环比分别增长0.51%、0.54%和0.97%。
统计局并公布，中国1-11月民间固定资产投资同比增长3.1%，增速较1-10月的2.9%进一步加快。
“总的来看，11月份国民经济继续保持总体平稳、稳中有进、稳中向好，生产、需求、预期等领域积极变化增多。同时应当看到，国际国内环境依然错综复杂，不稳定不确定因素较多。”统计局提供的新闻稿称。
新闻稿并指出，今后一个时期，要适度扩大总需求，加快推进基础性关键性改革，加快培育新动能，大力振兴实体经济，巩固和扩大积极变化因素。
以下为中国11月工业、投资与消费同比变动详情（%）：
10月实际 预估中值 前值 预估区间值 上年同期
工业增加值 6.2 6.1 6.1 5.9~6.3 6.2
固定资产投资(不含农户)(1-11月) 8.3 8.3 8.3 8.2~8.5 10.2
社会消费品零售总额 10.8 10.1 10 9.0~10.6 11.2
注：固定资产投资前值为1-10月数据。（完）
(发稿 张晓翀；撰写 宿泱韫；审校 乔艳红)
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
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路透北京1月13日 - 美国周四就中国原铝（电解铝）提供补贴提起世贸组织（WTO）争端解决机制下的磋商请求。对此，中国商务部周五称，中国铝业市场是高度竞争与市场化的行业，相关贷款和购买原材料均已充分市场化和商业化，不存在美国所指称的补贴问题。