低基数助11月中国工业企业利润增速创年内次高 企业效益向好趋稳

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路透北京12月27日 - 主要受基数较低、生产销售增长加快和价格上涨推动，中国11月规模以上工业企业利润增速加快，当月同比增速创年内次高点，显示企业效益向好态势逐步稳固，不过仍面临不利因素。

中国国家统计局周二公布，11月全国规模以上工业企业实现利润总额7,745.7亿元人民币，同比增长14.5%，增速比10月份加快4.7个百分点；1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额60,334.1亿元，同比增长9.4%，增速比1-10月份加快0.8个百分点。

统计局工业司何平博士解读称，1-11月份企业效益稳步向好，企业去库存、去杠杆、降成本成效继续显现，随着供给侧结构性改革逐步深化，工业结构将不断优化，新增长动能不断积蓄，工业企业效益有望保持稳定增长。

但他也表示，利润增长较快是基于上年较低基数；过多依赖于石油加工、钢铁等原材料行业价格反弹；且“回款难”仍然是当前制约企业生产经营的较大障碍。

“尽管今年以来工业企业利润持续保持增长态势，但目前工业领域提质增效仍然面临不利因素。”何平称。

此前数据显示，11月，规模以上工业增加值同比实际增长6.2%，增速比10月份加快0.1个百分点；11月PPI同比上涨3.3%，涨幅比上月扩大2.1个百分点。

何平表示，1-11月份企业效益稳步向好，采矿业利润降幅收窄，装备制造业、高技术制造业利润增长加快。且企业利润率有所上升，企业库存水平有所降低，企业杠杆率也有所下降。

他并提到，电子、专用设备和石油加工等行业拉动明显。11月，计算机通信和其他电子设备制造业利润同比增长45.4%，10月份为下降9.7%；专用设备制造业利润同比增长17.9%，10月份为下降30%；石油加工炼焦和核燃料加工业利润同比增长162.7%，增速比10月加快69个百分点。

“以上三个行业合计拉升规模以上工业企业利润增速6.1个百分点。”他称。

数据并显示，1-11月份，规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.85%，同比上升0.26个百分点。11月末，工业企业资产负债率为56.1%，同比下降0.6个百分点。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速(%) 单月 增速(%)

2016年1-11月 9.4 11月 14.5

1-10月 8.6 10月 9.8

1-9月 8.4 9月 7.7

1-8月 8.4 8月 19.5

1-7月 6.9 7月 11.0

1-6月 6.2 6月 5.1

1-5月 6.4 5月 3.7

1-4月 6.5 4月 4.2

1-3月 7.4 3月 11.1

1-2月 4.8 1-2月 4.8

2015年全年 -2.3 12月 -4.7

1-11月 -1.9 11月 -1.4

1-10月 -2.0 10月 -4.6

1-9月 -1.7 9月 -0.1

1-8月 -1.9 8月 -8.8

1-7月 -1 7月 -2.9

1-6月 -0.7 6月 -0.3

1-5月 -0.8 5月 0.6

1-4月 -1.3 4月 2.6

1-3月 -2.7 3月 -0.4

1-2月 -4.2 1-2月 -4.2

2014年全年 3.3 12月 -8

1-11月 5.3 11月 -4.2

1-10月 6.7 10月 -2.1

1-9月 7.9 9月 0.4

1-8月 10 8月 -0.6

1-7月 11.7 7月 13.5

1-6月 11.4 6月 17.9

1-5月 9.8 5月 8.9

1-4月 10 4月 9.6

1-3月 10.1 3月 10.7

1-2月 9.4 1-2月 9.4

2013年全年 12.2 12月 6 （完）

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