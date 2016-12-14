中国11月信贷高于预期房贷仍为主角 表外扩张明显政策难有放松

2013年11月5日，图为百元面值的人民币纸币。 REUTERS/Jason Lee

路透上海12月14日 - 中国11月新增贷款高于预期，其中房贷增势未减仍为主角；而值得关注的是，当月社融增量更为明显，特别是在房地产严厉调控下，相关信贷和房企债券融资等受限，以委托和信托贷款为代表的表外融资加速扩张。

分析人士指出，从金融数据看，房地产调控政策显效仍需一定时间，而当前经济初露回暖迹象，通胀压力有所抬头，人民币贬值压力又未见缓和，金融降杠杆也在进行中，货币政策在维稳的同时，还会将抑制泡沫及防范风险作为主要考量因素，近期仍难有放松空间。

三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳表示，“从11月信贷数据来看，虽然不排除有投放时滞支撑的个贷增长，但更多的可能还是居民加杠杆的热情没有实质下降。”

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮谈到，11月无论表内信贷和表外融资均超出预期，这与近期宏观数据企稳相吻合，显示实体经济需求有所恢复。

他并称，当月M2增速回落至11.4%，拆借市场成交量同比显着下滑，拆借利率同比则大幅上升，显示在央行金融降杠杆措施的推动下，货币条件有所收紧，金融加杠杆成本上升，预计这可有效控制金融杠杆的进一步扩张。

中国央行周三公布，11月新增人民币贷款7,946亿元人民币，高于此前路透7,200亿元的调查中值，当月住户部门贷款增加6,796亿元，其中中长期贷款增5,692亿元；当月末广义货币供应量(M2)同比增长11.4%，略低于路透调查中值11.5%。

中国月度新增贷款和M2增速图表 tmsnrt.rs/2gYQgDl

海通证券宏观团队姜超、顾潇啸等认为，居民中长贷依然高增，反映前期地产销售火热的滞后影响，但11月房地产销售端大幅回落、贷款政策趋严，未来会拖累房贷增长；非居民中长贷增加2,018亿元，环比同比均有所回升，印证经济短期企稳，提升企业投资意愿，但可持续性存疑。

他们预计，11月通胀继续反弹，商品涨价叠加春节因素，短期通胀仍有上行压力；本周美联储加息已箭在弦上，11月外储降幅创年内次高，汇率贬值压力未消；房价高企、资产泡沫仍大，央行更加注重防风险，意味着货币仍将保持偏紧状态。

央行数据并显示，11月社会融资规模增量为1.74万亿元人民币，比去年同期多7,111亿元。其中委托贷款增加1,994亿元，同比多增1,083亿元；信托贷款增加1,625亿元，同比多增1,926亿元。

据路透根据中国央行稍早公布的数据计算显示，11月央行口径外汇占款减少3,826.76亿元人民币，为10个月来单月最大减少额。

中金固收团队指出，11月委托贷款、信托贷款增量之和创年内新高，或与房地产的债券融资收紧有关。11月房地产行业债券净融资量从8、9月的千亿有余降至185.6亿元，房地产融资或一部分转向委贷、信托等非标；叠加年末因素、月末最后窗口指导收紧贷款等因素，非标融资超预期。

中金并认为，企业类贷款增长仍偏弱，尽管最近工业品价格快速回升，但由于主要是供给端限产导致，企业扩产投资的需求不强，导致企业融资需求并没有恢复。展望明年，随着房地产调控深入，限购限贷会开始抑制表内房贷增长，导致明年银行贷款增长乏力。

中国11月经济运行数据再证四季度保持平稳增长无虞：工业和投资增速持稳，消费则在汽车和“双11”网购带动下脱离上月低点创年内增速新高；不过，持续回暖的内需基础并不牢固，随着房地产调控负面效应明年上半年显现，中国经济可能会重现疲态。

中国11月CPI和PPI均超预期，尤其是加速上涨的PPI创逾五年最大值，主因供给侧结构型改革导致生产资料供应端偏紧，生产资料价格大幅上涨拉动11月PPI加速上行。（完）