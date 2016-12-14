中国11月信贷高于预期房贷仍为主角 表外扩张明显政策难有放松

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海12月14日 - 中国11月新增贷款高于预期，其中房贷增势未减仍为主角；而值得关注的是，当月社融增量更为明显，特别是在房地产严厉调控下，相关信贷和房企债券融资等受限，以委托和信托贷款为代表的表外融资加速扩张。
分析人士指出，从金融数据看，房地产调控政策显效仍需一定时间，而当前经济初露回暖迹象，通胀压力有所抬头，人民币贬值压力又未见缓和，金融降杠杆也在进行中，货币政策在维稳的同时，还会将抑制泡沫及防范风险作为主要考量因素，近期仍难有放松空间。
三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳表示，“从11月信贷数据来看，虽然不排除有投放时滞支撑的个贷增长，但更多的可能还是居民加杠杆的热情没有实质下降。”
招商银行资产管理部高级分析师刘东亮谈到，11月无论表内信贷和表外融资均超出预期，这与近期宏观数据企稳相吻合，显示实体经济需求有所恢复。
他并称，当月M2增速回落至11.4%，拆借市场成交量同比显着下滑，拆借利率同比则大幅上升，显示在央行金融降杠杆措施的推动下，货币条件有所收紧，金融加杠杆成本上升，预计这可有效控制金融杠杆的进一步扩张。
中国央行周三公布，11月新增人民币贷款7,946亿元人民币，高于此前路透7,200亿元的调查中值，当月住户部门贷款增加6,796亿元，其中中长期贷款增5,692亿元；当月末广义货币供应量(M2)同比增长11.4%，略低于路透调查中值11.5%。
中国月度新增贷款和M2增速图表 tmsnrt.rs/2gYQgDl
海通证券宏观团队姜超、顾潇啸等认为，居民中长贷依然高增，反映前期地产销售火热的滞后影响，但11月房地产销售端大幅回落、贷款政策趋严，未来会拖累房贷增长；非居民中长贷增加2,018亿元，环比同比均有所回升，印证经济短期企稳，提升企业投资意愿，但可持续性存疑。
他们预计，11月通胀继续反弹，商品涨价叠加春节因素，短期通胀仍有上行压力；本周美联储加息已箭在弦上，11月外储降幅创年内次高，汇率贬值压力未消；房价高企、资产泡沫仍大，央行更加注重防风险，意味着货币仍将保持偏紧状态。
央行数据并显示，11月社会融资规模增量为1.74万亿元人民币，比去年同期多7,111亿元。其中委托贷款增加1,994亿元，同比多增1,083亿元；信托贷款增加1,625亿元，同比多增1,926亿元。
据路透根据中国央行稍早公布的数据计算显示，11月央行口径外汇占款减少3,826.76亿元人民币，为10个月来单月最大减少额。
中金固收团队指出，11月委托贷款、信托贷款增量之和创年内新高，或与房地产的债券融资收紧有关。11月房地产行业债券净融资量从8、9月的千亿有余降至185.6亿元，房地产融资或一部分转向委贷、信托等非标；叠加年末因素、月末最后窗口指导收紧贷款等因素，非标融资超预期。
中金并认为，企业类贷款增长仍偏弱，尽管最近工业品价格快速回升，但由于主要是供给端限产导致，企业扩产投资的需求不强，导致企业融资需求并没有恢复。展望明年，随着房地产调控深入，限购限贷会开始抑制表内房贷增长，导致明年银行贷款增长乏力。
中国11月经济运行数据再证四季度保持平稳增长无虞：工业和投资增速持稳，消费则在汽车和“双11”网购带动下脱离上月低点创年内增速新高；不过，持续回暖的内需基础并不牢固，随着房地产调控负面效应明年上半年显现，中国经济可能会重现疲态。
中国11月CPI和PPI均超预期，尤其是加速上涨的PPI创逾五年最大值，主因供给侧结构型改革导致生产资料供应端偏紧，生产资料价格大幅上涨拉动11月PPI加速上行。（完）
(发稿 路透上海/北京中文部；撰写 边竞；审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。