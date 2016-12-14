即时观点：中国11月新增贷款超预期房贷仍占大头 货币政策保持稳健（更新版）

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路透上海12月14日 - 中国央行周三公布，11月新增人民币贷款7,946亿元人民币，高于此前路透7,200亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长11.4%，略低于路透调查中值11.5%。

央行数据并显示，中国11月末人民币贷款余额105.56万亿元，同比增长13.1%，路透调查中值为13.0%。

中国央行并公布，11月社会融资规模增量为1.74万亿元，比去年同期多7,111亿元，且远高于10月增量8,963亿元。

主要数据:

--11月新增人民币贷款7,946亿元，路透调查中值7,200亿元

--11月末M2同比增长11.4%，路透调查中值11.5%

--11月末人民币贷款余额同比增长13.1%，路透调查中值13%

--11月社会融资规模增量为1.74万亿元，比去年同期多7,111亿元

以下为市场人士的评论:

--国金证券大类资产 徐阳：

居民房贷占比高位持平，非金融企业中长期贷款增加。票据融资增量转正助力社融增量超预期。M2增速小幅回落，剪刀差连续5月收窄。

货币政策整体或保持稳健，边际上仍可能收紧。近期随着大宗商品价格的大幅上升，以及对特朗普上台后美国财政扩张的预期，市场的通胀预期依然上升。但我们依然认为中国整体经济增长仍不够稳固，全面加息的概率不高，货币政策整体仍将保持稳健，边际上或继续收紧。

--中航信托宏观策略分析师 刘长江：

从11月数据来看，核心数据比如住户和非金融企业中长期贷款，明显比较好，好于预期；而总量数据（M2货币量）增速符合预期，表现不及中长期信贷。

具体原因来看，11月房地产销售面积15,490万平方米，并没有比10月的15,153万平方米低。一线城市销售是恶化了，但二三线不但没下降，反而把一线城市的补上来，导致11月份住户中长期贷款超预期。

此外，企业中长期贷款也很好，和近期制造业投资增速的改善互为印证。11月制造业投资增速3.6%，改善还是很明显的。

社融数据来看， 表内的信贷和表外的融资，近期都比较好，应该从企业融资需求好转的角度看。

短期来看，通胀抬头，明年CPI预计比较高，真实利率下滑，而且经济有好转迹象，货币政策有微调的空间。大的基调不会变，还是宽松。

--民生银行首席研究员 温彬：

关于这个M2的增长比上月略有回落主要是两个原因,一个是去年同期基数比较高，第二是因为外汇占款负增长。总体来看的近期确实流动性的压力比较大，主要是美联储的加息的预期之后是美国的国债收益率快速上升，这可能也会压制了中国市场利率的进一步走低。不过央行还是通过加大公开市场操作，保持当前的利率水平的平稳，流动性总体还是稳定的。

新增的人民币贷款较上月增加，高于市场预期。主要结构还是投向了这个居民，特别是民户中长期贷款的占比较高。这也反映出在九月末十月初以后，对房地产市场的调控，导致对信贷增长的需求还保持平稳，但没有出现快速回落，可能因为有时滞因素。

社会融资总量这个月增长还是比较快而且超预期，银行对于企业的中长期贷款跟上个月变化不大，可能主要还是银行考核以及资本金的约束。

要看到的是，近期宏观经济还是企稳的，包括投资和工业生产总体还是平稳有所回升，所以这反映出企业的融资需求也在增加。到银行端的表内的融资不能满足企业需求的时候，表外的像信托融资等比前期快速上升，也支持了这个企业的融资的需求，对于支持实体经济复苏起到了关键性的作用。

--中国银行国际金融研究所高级研究员 李佩珈：

11月新增人民币贷款略高于预期，主要与当月住户抵押贷款维持在较高水平有关，占当月新增贷款比重约71%。因住房调控收紧政策的影响有时滞，预计12月住户抵押贷款也将维持在较高水平。

社融方面，信托、委托及未承兑银行汇票均出现较高幅度增长，一方面由于去年同期基数较低，另一方面在于监管收紧政策存在边际递减效应，也反应了实体企业正通过多渠道获取资金。预计明年市场环境好于今年，委托、信托贷款有上涨的动力。

--海通证券宏观债券团队 姜超、顾潇啸等：

新增社融大幅回升。11月表外融资大幅回升超预期，表外融资大增是本月社融大超预期的主要原因。

房贷再度高增，但后继乏力。居民中长贷依然高增5,692亿元，反映前期地产销售火热的滞后影响，但11月房地产销售端大幅回落、贷款政策趋严，未来会拖累房贷增长；非居民中长贷增加2,018亿元，环比同比均有所回升，印证经济短期企稳，提升企业投资意愿，但可持续性存疑。

尽管社融信贷大幅回升，但11月M2同比由上月的11.6%降至11.4%，主因人民币贬值压力致外占减少，叠加去年同期基数大幅走高。11月M1增速继续回落至22.7%，仍在高位，反映资金仍大量囤积金融市场，随着地产销售继续降温、资金面偏紧，M1增速或继续回落。

货币依然偏紧。11月通胀继续反弹，商品涨价叠加春节因素，短期通胀仍有上行压力；本周美联储加息已箭在弦上，11月外储降幅创年内次高，汇率贬值压力未消；房价高企、资产泡沫仍大，央行更加注重防风险，意味着货币仍将保持偏紧状态。

--三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师 李刘阳：

从11月信贷数据来看，虽然不排除有投放时滞支撑的个贷增长，但更多的可能还是居民加杠杆的热情没有实质下降。社融数据里，委托贷款和信托贷款增长强劲，说明基建类的需求通过表外也有一定释放。

如果这种情况没有改善，从此前政府思路来看，未来可能会继续触发某些城市的定向调控，或者对表外相关业务的限制；二是流动性偏紧的状态，也可能会延续下去。

通胀方面，我们认为中下游的真实需求并没有特别改善，CPI的上行，更多是上游产品价格上行引发的补库存动作所致，所以持续性不好说。

货币政策方面，总的来说不会有大变，但需要进一步观察明年中美贸易谈判情况、通胀趋势和经济体真实需求是否回升等多因素变化。

--中金公司固收团队 陈健恒、唐薇：

房地产相关融资滞后偏高导致贷款和社融超预期，按趋势会放缓。

总体来看，数据中除了社融增量超预期以外，其余数据与预期偏差不大。但从贷款结构来看，表内房贷仍超过预期，在限购限贷力度加大的情况下，明年表内房贷放缓使得银行表内资产配置压力依然较大。而表外非标回升可能也跟房地产企业发债融资受限有关。

值得注意的是，随着流动性收紧，11月份非银存款出现了净减少，使得整体存款增速下滑，未来如果这一趋势延续，M2增速将逐步回落。11月份金融数据仍主要反映房地产相关融资的滞后表现，随着房地产调控和资金面偏紧等因素，未来贷款和社融增长可能会有所放缓，因此11月份金融数据对债市并非利空因素。

今年前11个月旧口径贷款增量已经达到11.5万亿，超过去年全年，预计12月份银行仍会就MPA考核和银监会等各项指标考核来调节资产和负债，12月份的贷款、社融以及M2增速会放缓。

--方正证券宏观和固收分析师 杨为敩：

贷款增速保持平稳，居民户房贷继续高增，企业中长期贷款有所改善，显示企业需求有所改善。

社融增速有所改善，主要来自于非标融资改善，信托和票据融资都比较高，信托融资受益于前期信托发行收益率显着回落；票据融资则受益于电票新政的影响.

M1和M2增速有所回落，M1受总体存款增速回落的影响，M2则可能因外汇占款大幅流出所致。

目前经济压力比较大，融资数据存在脆弱性，贷款或将受房地产销售走弱的影响而走弱，社融或将受整体经济需求走弱的影响而走低，时点可能是明年的一季度。

--招商银行资产管理部高级分析师 刘东亮：

11月信贷和社融数据从表观看相当强劲，无论表内信贷和表外融资均超出预期，这与近期宏观数据企稳相吻合，显示实体经济需求有所恢复。从信贷数据内部看结构变化不大，仍然主要依靠居民按揭贷款支撑，企业中长期信贷较上月有恢复，但总体表现平平；社融结构上，表外融资出现爆发式反弹，除股票融资小幅下降外，信托贷款、委托贷款、票据、债券融资均显着增长。

M2增速回落至11.4%，拆借市场成交量同比显着下滑，拆借利率同比则大幅上升，显示在央行金融降杠杆措施的推动下，货币条件有所收紧，金融加杠杆成本上升，预计这可有效控制金融杠杆的进一步扩张。

总体来看，金融数据体现出“紧货币，宽信用”的思路，但值得注意的是，伴随持续的资金紧张和债券市场大跌，企业发行债券融资的成本已显着抬升，票据、同存利率已经出现大幅上升，理财产品利率也在向上调整，除存贷款外几乎所有的利率都在上行，这意味着银行负债端成本在上升，未来资产端投放价格也可能水涨船高，利率上行势头有从债券市场向广谱利率蔓延的风险，刚刚企稳的实体经济可能难以承受融资成本的超预期上升。

--中银国际证券首席宏观分析师 朱启兵：

这个数据（信贷）本身比较正常。近8,000亿新增信贷与预期相差不大，其中居民中长期贷款依旧为主，房地产调控政策的影响还需要一些时间体现。企业部门中长期贷款增加2,018亿，还是有一些上升的。

流动性总体平稳，未来货币政策还是中性为主，维持流动性平稳同时加强风险防控。

--国务院发展研究中心金融研究所 王洋:

综合最近发布的数据来看，中国基本面总体还不错，经济企稳有一定支撑。不过从贷款结构上看，还是以房地产为主。如果明年房地产投资增速不能持续或者下降的话，可能会是一个风险点。

至于通胀，主要还是和经济形势的复苏持续性息息相关，能不能再走高，还需要观察。

货帀政策的判断方面，目前没有改变。因为经济复苏的基础不牢、通胀暂时也不高，现在中国并不具备加息的环境和条件。如果美国12月真的加息，只能说中国政策进一步放松的空间收窄了，但还没有到收紧时点。

--德国商业银行亚洲高级经济学家 周浩：

社融增量有点夸张，委托贷款当月增加这么多，还有信托贷款，表外扩张较为明显。新增贷款还是以房贷为主，但表外大幅扩张才是问题，可能还是表内紧张，所以向表外走，这样看来政策还是松不了。

**相关背景**

--中共中央政治局召开会议，确定明年坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，“三去一降一补”五大任务有实质性进展，并加快推进国企、财税、金融、社保等基础性关键性改革，研究建立房地产平稳健康发展长效机制。

--中国国家主席习近平表示，中国经济运行在合理区间，当前和今后一个时期，中国将着力推进供给侧结构性改革、创新发展和高水平双向开放，中国经济发展前景是光明的。

--中国总理李克强表示，有把握较好完成全年主要发展目标任务，面对国内国际多方面挑战，要适度扩大总需求推进供给侧结构改革，要保基本稳就业，加强公租房体系建设，持续推进棚改。

--中国央行参事盛松成称，中国经济刚刚企稳，又临近年末流动性紧张关头，目前不必也不太可能加息；加息条件是否成熟仍待观察。此外，维稳人民币汇率预期、打破单边贬值趋势是当务之急。

--中国11月经济运行数据再证四季度保持平稳增长无虞：工业和投资增速持稳，消费则在汽车和“双11”网购带动下脱离上月低点创年内增速新高；不过，持续回暖的内需基础并不牢固，随着房地产调控负面效应明年上半年显现，中国经济可能会重现疲态。

--中国11月CPI和PPI均超预期，尤其是加速上涨的PPI创逾五年最大值，主因供给侧结构型改革导致生产资料供应端偏紧，生产资料价格大幅上涨拉动11月PPI加速上行。11月以美元计价进出口增幅也双双翻红，其中进口增长6.7%，创逾两年高位，出口亦为今年3月以来最高。（完）