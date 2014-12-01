中国11月制造业PMI降至八个月低点 扩张动能进一步放缓（更新版）

(新增更多评论及细节)

路透北京12月1日 - 受生产和新出口订单等纷纷回落影响，中国11月官方制造业PMI降至八个月低点，尤其中小型企业PMI持续处在萎缩区域。这表明制造业扩张动能进一步放缓，经济下行压力不减。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，中国宏观经济先行指标--11月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI降至50.3，为今年3月以来最低水准。路透访问分析师预估中值为50.6，上月为50.8。

其中，生产指数回落至52.5，创七个月最低水准；从业人员指数至少在过去一年中一直处在50下方的萎缩区域，11月降至48.2；当月新出口订单指数降至48.4的九个月低位，且是连续第二个月处在50下方。

“（PMI）最近两月连续回落，降至去年同期水平以下，与一季度平均值基本相当，反映出当前经济运行仍有下行压力，”CFLP在新闻稿中称。

其特约分析师张立群表示，新订单指数回落，反映市场需求仍然偏弱，与投资增速持续回落是一致的；出口订单指数明显回落，预示未来出口增速将有所降低；产成品库存、采购量、原材料库存等指数回落，反映企业去库存活动仍在进行中，也是购进价格指数回落的重要原因。

“综合看，今年以来投资增速回落引起的经济增速回调，以及去库存活动增加等，目前仍在发展中，”他说，“10月份投资增速降幅明显收窄，稳增长各项政策效果日益显现，预计经济增速下行态势将趋于平稳。”

统计局新闻稿显示，11月大型企业PMI为51.6，比上月回落0.3个百分点，继续位于临界点之上；中、小型企业PMI分别为48.4和47.6，比上月下降0.7和0.9个百分点，仍处于临界点以下，是本月PMI回落的主要因素之一。

下表为各月官方制造业采购经理指数(PMI):

---------------------2014年--------------------------------- ------2013年-----

11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月

PMI(%) 50.3 50.8 51.1 51.1 51.7 51 50.8 50.4 50.3 50.2 50.5 51.0 51.4 51.4

上周出炉的更侧重中小企业的汇丰中国11月制造业PMI初值降至50，创5月以来最低水准。汇丰定于今日稍晚北京时间9:45公布中国11月制造业PMI终值。[nL3S0T913Y]

为了降低全社会融资成本，减轻经济进一步放缓的压力，中国央行日前已经宣布不对称降息，为逾两年来首次；而周末存款保险制度征求意见稿的出台，也意味着利率市场化在加速推进。

中信证券首席经济学家诸建芳认为，后续的利率市场化进程将不会改变流动性格局。从供需来看，2015年流动性将持续宽松：央行的降准降息将为流动性宽松局面提供基础。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

以下为11月官方制造业PMI分项数据详情：

指标 11月 10月 比上月

PMI 50.3 50.8 下降

生产指数 52.5 53.1 下降

新订单指数 50.9 51.6 下降

新出口订单指数 48.4 49.9 下降

积压订单指数 43.9 44.7 下降

产成品库存指数 47.2 47.9 下降

采购量指数 50.5 50.7 下降

进口指数 47.3 47.9 下降

购进价格指数 44.7 45.1 下降

原材料库存指数 47.7 48.4 下降

从业人员指数 48.2 48.4 下降

供应商配送时间指数 50.3 50.1 上升

生产经营活动预期指数 52.2 54.1 下降(完)

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。