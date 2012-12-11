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中国财经 | 2012年 12月 11日 星期二 10:09 BJT

11月全国财政收入同比增长21.9% 支出增长6.7%--财政部

路透北京12月11日电---中国财政部周二公布,11月财政收入同比增长21.9%,支出增长6.7%.本月收入增长较快的主要原因是去年同期收入基数较低的影响.剔除基数低不可比因素后,11月份全国财政收入增长10%左右.

财政部称,今年1-11月累计,全国财政收入108,903亿元人民币,比去年同期增长11.9%;累计增幅比去年同期回落14.9个百分点,其中税收收入增幅同比回落14.9个百分点.

"收入增幅明显回落,主要是受经济增长放缓、企业效益下滑,价格涨幅回落特别是工业生产者出厂价格同比下降,以及结构性减税政策力度较大等因素影响."财政部称.

1-11月累计,全国财政支出104,896亿元,比去年同期增加17.9%,其中住房保障支出3,688亿元,同比增长16.8%(其中保障性安居工程支出2,541亿元,同比增长20.4%).(完)

--发稿 沈燕; 审校 黄凯

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