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中国财经 | 2016年 12月 8日 星期四 11:51 BJT

中国11月以人民币计价出口同比增5.9% 进口增长13%--海关

路透北京12月8日 - 中国海关周四公布，11月以人民币计价出口同比增长5.9%，进口同比增长13.0%，贸易顺差为2,981.10亿元。

海关在新闻稿中表示，中国11月外贸出口先导指数回升至36.9，表明明年年初外贸出口压力有望减轻。

今年前11个月，中国进出口总值21.83万亿元，比去年同期下降1.2%。其中，出口12.47万亿元，下降1.8%；进口9.36万亿元，下降0.3%；贸易顺差3.11万亿元，缩小5.8%。

此前公布数据显示，中国10月以人民币计价出口同比下降3.2%，进口同比增长3.2%；当月贸易顺差3,252.5亿元。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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