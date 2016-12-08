中国11月以人民币计价出口同比增5.9% 进口增长13%--海关

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月8日 - 中国海关周四公布，11月以人民币计价出口同比增长5.9%，进口同比增长13.0%，贸易顺差为2,981.10亿元。
海关在新闻稿中表示，中国11月外贸出口先导指数回升至36.9，表明明年年初外贸出口压力有望减轻。
今年前11个月，中国进出口总值21.83万亿元，比去年同期下降1.2%。其中，出口12.47万亿元，下降1.8%；进口9.36万亿元，下降0.3%；贸易顺差3.11万亿元，缩小5.8%。
此前公布数据显示，中国10月以人民币计价出口同比下降3.2%，进口同比增长3.2%；当月贸易顺差3,252.5亿元。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。