分析师看中国11月进出口数据

路透北京12月10日电---中国海关周六公布,11月中国出口同比增长13.8%,路透调查中值为+10.9%;进口同比增长22.1%,路透调查中值为+19.0%.

当月,贸易差额为顺差145.2亿美元,路透调查中值为顺差143.0亿美元.

以下为市场人士的评论:

--交行金研中心研究员 陆志明：

出口的情况跟我们之前的预期差不多,对於12月直到明年的出口形势我们不太乐观.因为受欧债危机的影响,发达国家经济低迷,需求疲弱.而今年下半年新兴市场国家经济下滑也很快,这些都对中国的出口环境造成负面影响.

我们认为明年中国的出口增长下降到10%都是有可能的.

我们认为人民币未来存在贬值的可能.一方面,中国宏观经济开始下行,加之此前在通胀压力下,人民币一直是对内贬值的,这些都不支持人民币对外继续升值;另一方面,中国的贸易顺差不断收窄,也大大缓解了人民币升值的压力;此外,国际大宗商品的价格也趋於回落,以人民币升值应对输入型通胀的必要性也大大减少了.

--国开证券宏观经济分析师 杜征征:

出口比预期要好,看来美国对中国出口的影响并没有之前想的那麽悲观,从美国近期的零售消费数据看也还可以,我们预计今年全年出口增幅在15-18%的范围.展望明年,外部环境值得担心,但是应该不会拖累出口出现大幅下滑.

进口方面,我们预计全年增幅有望保持在20%以上,而且看最近月度进口增幅都在20%的水平,所以国内需求还是可以的,减缓经济硬着陆的担心.

短期看,预计人民币兑美元存在贬值预期,但是中长期人民币升值的预期趋势还是不会改变的,预计明年升值幅度在3%,但是如果欧洲恶化程度超过预期,可能人民币升值幅度在1%-3%左右.

--西南证券首席经济学家 王剑辉:

数据基本符合预期,显示没有受到突发因素的影响,欧债危机对中国外贸的影响也好於预期.由此我们认为,明年中国的出口应该可以维持一个较平稳的态势.

我们认为明年中国的外贸总体保持8-11%的增长就已经很可观了,毕竟目前中国的外贸总额已经占到GDP的23-25%,这个水平已经很高了.

我们认为人民币兑美元的汇率正在向一个正常波动的区间回归.此前人民币兑美元连续走低并不是一个趋势性的转变,实际上,现在人民币汇率的走势与外贸数据的关系也不大了.

--华创证券宏观经济分析师 华中炜:

出口最坏的时候还没到,我们认为可能会是明年一季度.一直强调对新兴市场出口,以调整出口结构,但是现在来看,新兴市场出口是没办法和欧美国家脱钩的,也就是说欧美经济体不行的话,他们也不行.

对於人民币汇率问题,短期看,全球风险偏好导致近期人民币兑美元连续走低,新兴市场市场国家货币都不是一个避险资产.从调整经济结构的情况上看,人民币兑美元还将保持3%-5%这样的升值幅度步伐.

**相关背景**

--在欧债危机深化及美国经济不确定性未有缓释的背景下,中国商务部周三称,中国明年外贸进出口形势较严峻,将更注重对发展中经济体的出口.

--中国商务部部长陈德铭此前表示,鉴於明年经济形势比较复杂,出口增速将放缓.不过,今明两年中国的贸易顺差可能会进一步缩小,贸易更趋於平衡.

--中国副总理王岐山此前表示,中国要继续保持外贸政策的稳定性和连续性,并积极扩大进口.

--中国央行从12月5日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为三年来首次调降存款准备金率.(完)

--发稿 北京中文新闻部; 审校 曾祥进

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