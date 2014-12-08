中国内需不振及商品价格下跌令进口意外下滑 贸易顺差创新高（更新版）

路透北京12月8日 - 受内需不振及进口大宗商品价格走低的双重拖累，中国11月进口意外下滑且降幅创3月以来最大；出口增速则重回个位数并远低于市场预期。一增一降使得当月贸易顺差并创下历史新高。

中国海关周一公布数据显示，美元计价11月出口同比增长4.7%，远低于路透调查预期的增8.2%，且增速为七个月最低；进口同比下降6.7%，亦逊于路透预估，且为今年3月以来最大降幅；当月贸易顺差544.7亿美元，同比扩大61.4%。

“出口增速大大低于预期。这部分反映出为了逃避资本管制，而进行的贵金属虚假出口套利导致的扭曲因素有所缓解，这个因素一度推高了前几个月的贸易数据。”CAPITAL ECONOMICS分析师JULIAN EVANS-PRITCHARD说，下滑的程度表明潜在的出口增速水平亦放缓。

他并表示，进口增速亦急剧回落，虚假贸易的放缓可能是一个因素，但主要原因在大宗商品价格的下跌，从而压低了商品进口值，“不过进口的下滑亦暗示中国国内需求进一步降温。”

另据海关数据，11月中国外贸出口先导指数为40.8，较10月下滑0.9，连续两个月下滑，预示今年底明年初中国出口增长仍面临一定压力。

申银万国首席宏观分析师李慧勇认为，11月外贸数据预示着不仅2014年年底不好，2015年也可能继续承压。

“看来中国出口‘新常态’至多是跟GDP保持同步，很难有大幅增长。未来期望通过自贸区战略和‘一带一路’等的推进能够起到带动出口的作用。”他表示，今年出口看来难以实现目标增速，预计明年名义增长8%左右。

中国年初制定了全年外贸进出口增长7.5%的目标。前11个月，中国进出口总值3.9万亿美元，同比增长3.4%。其中，出口增长5.7%；进口增0.8%；贸易顺差3,325亿美元，扩大42.2%。

中国商务部此前曾发布秋季报告称，2015年外贸发展面临的国际环境可能略有改善，但回升幅度有限，外部需求难有明显回升。

中国月度外贸增速及顺差图表：link.reuters.com/saf63w

**进口意外下滑**

中国11月进口意外下滑，加之出口增速放缓，令市场愈发担心中国经济可能面临大幅放缓，同时这也增添了政府推出刺激措施的压力。

进口增速大幅低于预期，导致贸易顺差再创单月历史新高，延续近期衰退型顺差扩大模式，且远高于路透调查预估的顺差435亿美元。

澳新银行中国经济师周浩表示，进口还是有些令人意外，跟出口相比，还是很糟糕。

“主要因为国内需求比较弱，尤其是对商品的需求。另外就是因为过去这段时间大宗商品价格跌得很厉害，从而会压低进口的增速。”他称。

他认为，从中国目前的状况来看，可能会考虑一些支持性举措提振进口的需求。

东方汇理银行驻香港分析师DARIUSZ KOWALCZYK表示，进口同比下滑6.7%令人感到震惊，这部分是由于大宗商品价格的下跌以及基数效应，但这两个因素不足以完全解释疲弱的进口数据。

“我们必须考虑到疲软的内需亦有所影响，这意味着政府在采取更多措施刺激经济成长方面，会面临更大的压力。”他表示。

他并预计，中国央行会在12月下调存款准备金率，明年一季度则会再度降息。

中国央行此前于11月22日时隔逾两年后重启不对称降息，将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。此举旨在更有效降低融资成本提振经济，新的降息周期料由此开启。

中共中央政治局日前召开会议表示，要释放内需潜力，促进进口和出口平衡、引进外资和对外投资平衡，逐步实现国际收支基本平衡。(完)

(发稿 侯向明；审校 张喜良)

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