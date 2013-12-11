分析师看中国11月贷款及M2数据

《焦点》要么多元化要么喝西北风：中国独立炼厂正面应对新的挑战
路透北京4月11日 - 对中国独立炼油厂而言，与有利可图的成品油出口市场隔绝，同时利润率又因为政府出台的税收新政遭挤压，他们正在开拓从清洁能源到木材加工的新领域，并且在扩大贸易范围来克服这些挑战。
路透北京/上海12月11日 -中国人民银行周三公布数据显示，11月新增人民币贷款6,246亿元，高于此前路透5,900亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长14.2%，与路透调查中值吻合。
央行数据并显示，11月末人民币贷款余额71.41万亿元，同比增长14.2%，路透调查中值为14.1%。
而11月社会融资规模为1.23万亿元，比上年同期多1,053亿元。
主要数据:
--中国11月新增人民币贷款6,246亿元，路透调查中值为5,900亿
--11月末M2同比增长14.2%，路透调查中值为14.2%
--11月末人民币贷款同比增长14.2%，路透调查中值为14.1%
以下为市场人士的评论:
--国海证券宏观及债券分析师 黄诗诚：
11月金融数据显示货币环境相对平稳，货币总量增速仍在回落，但幅度有所减缓。
分项来看，信贷总量投放回稳，但从结构上企业中长期贷款比重由上月的28.5%大幅降至13.8%，企业长期资金需求有所回落。社融其他主要分项增量则有所回稳，委托贷款新增2,700亿，超出年内约2,000亿的均值；企业债净融资继续回升至1,300亿左右，信托贷款增量也回复到1,000亿左右的年内月均水平。
总体上看，11月货币环境较为平稳，14.2%的货币增速较年初目标仍有距离，预计央行仍将维持中性偏紧的基调；但由于12月基数较高，央行也无需大幅收紧。对债市而言，由于经济数据仍较平稳，央行中性偏紧基调也难有变化，对债市仍无明显利好。
--国开证券宏观经济分析师 杜征征：
11月非金融企业及其他部门中长期贷款占整体比例只有13.7%，从7月开始基本就是呈现每个月回落1-2个百分点这样子，不过这次这个占比应该是年内新低了，刷新5月份21.8%的水平。我觉得可能是临近年底了，银行出于控风险的需要，更多是发放一些短期贷款，或者票据融资；另一方面，中长期贷款增速下降与投资增速下降有一定关联度，但未来走势还待观察。
短期看货币政策料维稳，但中期看，政策存一个从稳健略紧，向稳健偏中性转换的一个可能性。因为我们考虑整体上，明年经济增速或比今年略低一些。第一，受基数因素影响，一季度经济增长可能略低一些；第二，从金融对经济的支持力度来看，今年下半年信贷和社融增速比上半年要差一点，那么按半年这个时滞说，可能明年上半年这个影响会逐渐体现。不过也不排除，如果明年通胀压力加大，央行公开市场可能重启正回购。
--国泰君安证券宏观分析师 薛鹤翔：
经济数据基本符合市场预期，M2略低，相信未来外汇占款增长不会太多，年内基本M2可以控制在14%以内。社会融资规模数据超预期，可以看出，资金利率偏高的影响比10月小了很多。当前关注的焦点集中在中央经济工作会议，能否有新的进展。
--南京证券宏观分析师 张文刚：
信贷数据略超预期，显示整个企业的信贷需求还是比较旺盛，虽然从固定资产投资等数据来看，整个四季度宏观经济发展势头略有收敛，但是可以看出企业层面的需求仍旧旺盛。
社会融资数据亦高于预期，不排除影子银行监管略有放松；不过M2数据增长回落幅度虽然只有0.1个百分比，幅度比较有限，但是考虑到11月份整个外围经济发展势头较好，以及贸易顺差增幅创新高，可以看出央行控制增幅已经尽了很大的努力。
整体来看，央行保持宏观经济维稳意图比较明显，而货币政策保持紧平衡的基调依然未变。
--交通银行金融研究中心研究员 徐博：
时近年末，企业信贷需求有所减弱，以及金融机构信贷额度较少，同时存款考核压力较大，制约了信贷创造，但外贸状况改善、热钱流入增加，以及央行保持稳健的货币政策，当月略放松了公开市场操作，是影响信贷投放的正面因素，11月人民币贷款增长略超市场预期，但总体态势平稳。
其中较好的现象是，企业的中长期贷款增长出现偏积极信号；从单月增长绝对额来看，企业中长期贷款环比减少较多，但主要是企业经营季节因素导致，而同比多增889亿元显示的积极因素更为重要，另外，从增长态势来看，对公中长期贷款余额同比增速9.27%，较上月明显上升0.36个百分点，与上述根据绝对投放额变化得出的判断一致。
另外，广义货币增速在预期之内，但仍偏高，政府的年度目标应该实现不了，全年14%左右，达到13%或者13.5%的可能性不大。
--招商银行金融市场部高级分析师 刘东亮：
新增贷款稍微高一点，M2增速还是很难降下来，社会融资规模也不低，而且人民币升值加速，虽然热钱的规模不一定很大，更多的可能是套利资金，但外汇占款的增量摆在这儿，货币政策是很难放松了，还是中性偏紧或者是紧平衡。
--兴业银行资金营运中心宏观分析师 肖丽：
M2同比增幅还是挺高，信贷挺多，外汇占款也应该比较多。M1的同比增幅好于预期，随着经济近两个月的好转，企业预期也应该好了一些。
6月市场利率上去后，M2增速下来了，这个月没能下来，挺奇怪的。流动性紧，但融资需求还是挺旺盛的，没压下去，我们在考虑市场利率到实际融资成本的传递是否很通畅。下月，信贷应该还在6,000亿左右。
1.23万亿的社融规模也挺大的。委托贷款比上月有所反弹，信托贷款相对也不低。可能传说中的9号文要出来，也有银行赶在政策出台之前再猛做一些，所以票据反而反弹一些了，前两个月都是减少的。
M2增速离年初13%的目标还有较大的缺口，11月流动性弦绷紧了，政策年内应该还是会中性偏紧。年末能控制到13.7%左右就很好了，13.5%以下很难，这会给明年的货币政策造成比较大的影响。
人民币最近升值比较快，汇率出政策的步伐比预期要快，波动可能逐步放开。但现在或不是很好的时机，套利和热钱等会更加猖獗。
--中信建投证券宏观分析师 王洋：
11月M2和新增信贷，基本和预期相差不大，年前最后两个月可能基本就这样了。不过从结构上看，感觉非金融企业等中长期贷款稍微低了些，可能会影响未来后续投资。
当月社会融资增量不算小，结合之前已经公布的投资等数据，中国的经济还走在老路上，我们觉得，短期内经济增长的持续性不是很强，高点可能已经过去。
目前来看，整体资金成本偏高的状况没有改善，这对经济增长其实是有偏负面的影响。中央经济工作会议到现在还没有结果，但感觉求稳的思维模式应该还处在主导位置。因此不排除未来在防范金融风险、稳定经济增长等需求下，央行此前一直维持的实际偏紧货币政策基调可能发生改变，不排除转向宽松的可能。当然，这一切还要等经济会议为明年定好调后，才能看的更清楚一些。
--澳新银行中国经济师 周浩：
从数据来看，M2还是反弹了，增速虽然下降，但绝对规模是反弹的，年内M2的目标看来较难实现。
非标的信用投放反弹是原因之一，从社会融资规模的数据来看，信托贷款，委托贷款，和票据都是反弹的，说明非标的增长并没有控制住，年内货币政策还是没有放松的空间。
--首创证券研究所副所长 王剑辉：
从11月的数据看，央行是不准备一定要实现年初定的M2增速13%这个目标值了。因为央行恐怕也意识到如果在年底较短时间内快速收缩的话，风险实在是比较大。而且也不必机械地追求一个既定的目标值。
我们认为央行会保持年底货币环境的适当宽松，以维持市场的稳定。之前市场的观望气氛已经很浓厚，但显然央行也不希望看到第二次“钱荒”发生，对于收紧流动性，央行也是边走边看，边看边操作这个状态。
--广发银行高级交易员 颜岩：
11月社会融资规模1.23万亿，累计增速由上月的14%回落至13.6%，贷款，委托贷款等同比增加，其他多为同比减少，整体融资增速比较平稳，但绝对水平还是偏高。而11月6,246亿新增贷款，同比增速只有8.5%。这应该是和拓宽融资渠道，利率市场化有关。
当月M2增速依然较高，基数较低导致M2增速只能艰难下降。明年如果还是定在13%的目标，压力也不小。所为预计央行将继续保持稳中偏紧的思路，也就是不准备靠货币政策放松来刺激经济复苏。
--安信证券宏观分析师 尤宏业：
贷款数据好于预期，简单分析是需求比较旺盛，才会量价齐升。具体需求要看融资结构。
整个经济的复苏状况好于预期。未来中期，房地产和基建投资仍存在周期下降的压力。但部分行业和高频数据显示，短期经济增长可能走到了一个十字路口。尽管存在矛盾的数据，房地产和基建相关投资需求可能相对稳健甚至有所上升。前几个月库存调整的行业（比如粗钢）增速已经降到了不高的水平，价格和库存正在稳定下来，其拖累经济的力量正在消失。此外，出口需求也许在逐步转暖，部分国内耐用品消费持续旺盛。这些合力可能支持短期经济增长高位企稳，甚至加速。
**相关背景**
--为规范同业存单业务，拓展银行业存款类金融机构的融资渠道，中国央行上周日发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元人民币。
--中国11月通胀水平脱离上月触及的年内高点，主要受食品价格略微下降以及翘尾因素减弱推动。明年物价虽有一定上涨压力，但分析师预计整体仍将温和可控，为推进改革营造空间，货币政策料保持适度偏紧。
--中国第一部民间借贷的地方法律--《温州民间融资管理条例》11月获浙江省人大常委会正式表决通过。该条例主要规范了民间借贷、定向债券融资和定向集合资金三类民间融资行为，将为全国金改提供示范。
--中国银监会11月公布数据显示，今年三季度商业银行的不良贷款余额和不良贷款率均持续反弹，而资本充足率环比则有所下降。(完)
(发稿 中文新闻部；审校 张喜良)
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