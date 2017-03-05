中国人大和政协十二届五次会议日程表（3月5日-15日）

3/5(日)

--9:00 十二届全国人大五次会议在北京开幕 听取国务院总理李克强关于政府工作的报告

审查国务院关于2016年国民经济和社会发展计划执行情况与2017年国民经济和社会发展计划草案的报告

审查国务院关于2016年中央和地方预算执行情况与2017年中央和地方预算草案的报告

--15:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议政府工作报告

3/6(一)

--10:00 人大记者会：经济社会发展与宏观调控（国家发改委主任何立峰、国家发改委副主任张勇和宁吉喆）

--15:00 政协记者会：政协委员谈促进经济平稳健康发展（工商银行原行长杨凯生、中信集团董事长等）

3/7(二)

--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审查计划报告和预算报告

--9:00 人大记者会：财政工作和财税改革（财政部部长肖捷、财政部部长助理戴柏华）

--10:45 人大记者会：推进农业供给侧结构性改革（农业部部长韩长赋、农业部副部长张桃林）

--16:15 人大记者会：脱贫攻坚工作 （国务院扶贫办主任刘永富）

3/8(三)

--10:00 人大记者会：中国的外交政策和对外关系（外交部部长王毅）

--15:00 十二届全国人大五次会议第二次全体会议

听取全国人大常委会委员长张德江关于全国人民代表大会常务委员会工作的报告

听取全国人大常委会副委员长李建国关于中华人民共和国民法总则草案的说明

听取全国人大常委会副委员长兼秘书长王晨关于第十三届全国人民代表大会代表名额和选举问题的决定草案的说明

听取全国人大常委会副委员长兼秘书长王晨关于中华人民共和国香港特别行政区选举第十三届全国人民代表大会代表的办法草案的说明

听取全国人大常委会副委员长兼秘书长王晨关于中华人民共和国澳门特别行政区选举第十三届全国人民代表大会代表的办法草案的说明

3/9(四)

--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议全国人大常委会工作报告

--9:00 政协记者会：政协委员谈惠民生（恒大集团董事局主席许家印、百度公司董事长兼首席执行官李彦宏等）--14:30 人大记者会：国企改革（国资委主任肖亚庆、国资委副主任张喜武和黄丹华等）--15:00 政协十二届五次会议第二次全体会议

--16:15 人大记者会：加强生态环境保护（环保部部长陈吉宁）

3/10(五) --9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案

--10:45 人大记者会：金融改革与发展（中国央行行长周小川、央行副行长易纲、潘功胜和范一飞）

--11:00 政协第十二届全国委员会常务委员会第二十次会议第一次全体会议

--15:00 政协十二届五次会议第三次全体会议

3/11(六)

--9:00 人大记者会：推进实施“中国制造2025”（工信部部长苗圩、工信部副部长辛国斌等）

--10:45 人大记者会：“十三五”开局之年卫生计生改革发展（国家卫生计生委主任李斌等）

--15:00 政协十二届五次会议第四次全体会议

--15:00 人大记者会：2016年创新驱动发展战略实施进展成效和2017年重点工作（科技部部长万钢等）

--16:30 人大记者会：改革开放调结构 创新驱动促发展（商务部部长钟山、商务部副部长王受文和钱克明）

3/12(日)

--9:00 十二届全国人大五次会议第三次全体会议

听取最高人民法院院长周强关于最高人民法院工作的报告

听取最高人民检察院检察长曹建明关于最高人民检察院工作的报告--15:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案修改稿、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案修改稿、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案修改稿、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案修改稿和最高人民法院工作报告、最高人民检察院工作报告

--17:30 政协第十二届全国委员会常务委员会第二十次、会议第二次全体会议

3/13(一)

--9:30 政协十二届五次会议闭幕会

3/14(二)

--15:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议各项决议草案和民法总则草案建议表决稿、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案建议表决稿、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案建议表决稿、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案建议表决稿、全国人大常委会关于接受徐显明辞去第十二届全国人大常委会委员职务的请求的决定

3/15(三)

--9:00 十二届全国人大五次会议闭幕会

注：信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)(完)