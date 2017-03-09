中国人大和政协十二届五次会议日程表（3月9日-15日）

曼彻斯特遭袭击后 法国政府宣布延长警察非常时期特殊权力
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
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--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议
--9:00 政协记者会：政协委员谈惠民生（恒大集团董事局主席许家印、百度公司董事长兼首席执行官李彦宏等）
--14:30 人大记者会：国企改革（国资委主任肖亚庆、国资委副主任张喜武和黄丹华等）
--15:00 政协十二届五次会议第二次全体会议
--16:15 人大记者会：加强生态环境保护（环保部部长陈吉宁）
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--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议
--10:45 人大记者会：金融改革与发展（中国央行行长周小川、央行副行长易纲、潘功胜和范一飞）
--11:00 政协第十二届全国委员会常务委员会第二十次会议第一次全体会议
--15:00 政协十二届五次会议第三次全体会议
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--9:00 人大记者会：推进实施“中国制造2025”（工信部部长苗圩、工信部副部长辛国斌等）
--10:45 人大记者会：“十三五”开局之年卫生计生改革发展（国家卫生计生委主任李斌等）
--15:00 政协十二届五次会议第四次全体会议
--15:00 人大记者会：2016年创新驱动发展战略实施进展成效和2017年重点工作（科技部部长万钢等）
--16:30 人大记者会：改革开放调结构 创新驱动促发展（商务部部长钟山、商务部副部长王受文和钱克明）
3/12(日)
--9:00 十二届全国人大五次会议第三次全体会议
--15:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议
--17:30 政协第十二届全国委员会常务委员会第二十次、会议第二次全体会议
3/13(一)
--9:30 政协十二届五次会议闭幕会
3/14(二)
--15:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议
3/15(三)
--9:00 十二届全国人大五次会议闭幕会
--李克强总理举行中外记者会
注：信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)(完)
(整理 张喜良)
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路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。
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