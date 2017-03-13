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时事要闻 | 2017年 3月 13日 星期一 08:21 BJT

中国人大和政协十二届五次会议日程表（3月13日-15日）

3/13(一)

--9:30 政协十二届五次会议闭幕会

3/14(二)

--15:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议

3/15(三)

--9:00 十二届全国人大五次会议闭幕会

--李克强总理举行中外记者会

注：信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)(完)

(整理 张喜良)

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