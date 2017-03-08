中国外长称应通过“双暂停”摆脱朝鲜半岛困境 敦促韩国中止布署萨德（更新版2）

（新增中兴通讯相关消息）

路透北京3月8日 - 中国外交部长王毅周三表示，朝鲜半岛局势正呈现新一轮紧张，应通过“双暂停”摆脱目前的安全困境，并且使各方重新回到谈判桌前，即朝鲜暂停核导活动，美韩也暂停大规模军演。

他在两会期间的新闻发布会并称，目前影响中韩关系的最大问题就是美韩执意要在韩国部署充满争议的“萨德”反导系统；他表示，引进“萨德”显然是一个错误的选择，中方敦促韩方悬崖勒马、中止部署，不要在错误的道路上越走越远。

王毅指出，一方面朝鲜执意试射导弹，另一方面美韩超大规模军事演习持续加大对朝鲜的军事压力，“就像两组不断加速的列车，互不相让，难道双方都做好了迎头相撞的准备吗？当务之急要做的就是亮起红灯、同时刹车。”他说。

他表示，中国仍然愿意做一名“扳道工”，把半岛核问题扳回到谈判解决的轨道。

在谈到南海问题时，王毅指出，当前南海问题明显降温，《南海各方行为宣言》正得到全面有效的落实，具体的争议已经重新回到由直接当事方通过对话协商来解决的正轨，中国和东盟国家都对此感到非常满意。

“当前中菲合作的潜力正在迅速释放，我们要把过去耽误的时间补回来。”他说，两国还同意建立南海双边磋商机制，两国海警也建立了合作机制。

**中美俄关系不应该是你上我下的跷跷板**

王毅表示，新时期的中美俄关系不应该是你上我下的跷跷板，三方应该一起做加法，而不是减法，应该一起谋共赢，而不是零和。

他表示，当前中俄关系处于历史最好时期，对中俄关系充满信心；而中美关系也正朝着积极的方向平稳过渡发展，双方正在为下一步拓展各领域合作进行有效的沟通。

他指出，展望未来，中美双方还应该致力于两个超越，首先是超越社会制度的不同，其次是超越零和博弈的传统思维，应该齐心合力，不断做大共同利益的蛋糕。

王毅称，中国对自己的社会制度和发展道路充满了自信，也希望中美关系步入更加稳健成熟的“不惑之年”。

针对中国电信设备大厂--中兴通讯(000063.SZ)同意支付8.92亿美元罚款，同美国政府达成和解的消息，王毅表示，“中国政府一贯反对外国政府对中国企业进行单边制裁。同时，我们也一直要求中国企业在海外合法经营。中国政府的主管部门会继续关注我们的企业是否受到了公正对待。”

中日韩合作方面，王毅表示，也有着巨大的需求和广阔的空间，但当前要处理好阻碍合作健康发展的各种问题。

“我们当然愿意同日本改善关系，造福两国人民，但是日本需要先治好自己的‘心病’，要理性看待和接受中国不断发展振兴的事实。”他说。

王毅还表示，中国对非合作正呈现三个新变化，一是政府主导逐渐向市场运作转型。二是商品贸易逐渐向产能合作升级。三是工程承包逐渐向投资运营迈进。新变化将为非洲实现可持续发展提供新的动能和机遇。

他还认为，中非合作不存在任何问题，中国要加快速度推进，将不断有更多新项目来支持非洲。今天中国也必将成为非洲加快工业化、农业现代化、提升自主发展能力的最可靠伙伴。

对欧盟问题，他认为，目前欧盟所面临的一些挑战可能恰恰是走向成熟的一个机遇。中国将继续支持欧洲一体化进程，并希望看到一个更加团结、稳定和繁荣的欧盟。

他指出，中国重视欧洲的战略地位和重要作用，愿同欧洲继续打造和平、增长、改革、文明四大伙伴关系，愿同欧洲尊重和照顾彼此的合理关切，及时排除中欧合作的障碍，愿同欧洲继续践行多边主义。（完）

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