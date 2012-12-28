版本:
中国
时事要闻 | 2012年 12月 28日 星期五 17:01 BJT

十二届全国人大一次会议明年3月5日召开

路透北京12月28日 - 新华社周五报导称，全国人大常委会决定，十二届全国人大一次会议于明年3月5日召开。

会议将选举十二届全国人大常委会委员长、副委员长、秘书长、委员，选举中华人民共和国主席、副主席，决定国务院总理人选等；听取审议国务院机构改革方案。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐