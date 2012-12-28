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亚洲 | 2012年 12月 28日 星期五 17:42 BJT

中国十二届全国人大一次会议明年3月5日召开

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月28日 - 新华社周五报导称，全国人大常委会决定，十二届全国人大一次会议于明年3月5日召开

会议将选举十二届全国人大常委会委员长、副委员长、秘书长、委员，选举中华人民共和国主席、副主席，决定国务院总理人选等；听取审议国务院机构改革方案。（完）

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