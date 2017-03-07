综述：中国宏调核心部门新掌门两会首秀 稳经济控物价守住钱袋子是要务

作者 沈燕

路透北京3月7日 - 中国宏观调控重要职能部门发改委和财政部的新掌门--何立峰和肖捷分别在两会期间的新闻发布会上作了首场秀。稳经济控物价无疑是发改委今年的重要任务；而守住钱袋子防范债务风险则让财政部时刻保持警惕。

应对经济下行压力仍大，财政增收困难但减税降费仍要继续的现实难题，中国财长的解决方案是想尽办法做好加减法，对于备受关注的个税改革虽有总体方案回应，却仍无确切时间表。

至于营改增后中央地方财政权责的划分以及地方主体税种的确立等涉及财税改革的关键话题，新财长在发布会上并未涉及。

“今年既要实施减税降费政策降低企业负担，又要保证重点领域的支出，财政收支平衡的矛盾和难度都很大。要做到预算收支平衡，坦率地说很不容易，在预算的安排上，我们只能想尽各种办法做好'加减法'”。肖捷称。

他解释称，加法就是要对扶贫、农业、教育、社会保障、医疗卫生等领域加大保障力度。这些方面的支出要确保只增不减。另外还要增加大气、水和土壤污染防治资金，支持完善农业保险保费补贴制度。

减法则是继续树立过紧日子的思想，要大力压减一般性支出，继续按照只减不增的原则，严格控制“三公”经费预算，压缩会议费等支出，并且按照不低于5%的幅度压减非刚性和非重点项目支出。

根据财政部报告，今年一般公共预算收入为16.86万亿元人民币，增长5%，加上调入资金2,433亿元，收入总量17.11万亿元，一般公共预算支出19.49万亿元，增长6.5%，中国今年财政安排赤字规模为2.38万亿元，比去年增加2,000亿元，赤字率仍维持在3%。

**发改委调控经济全局，防通胀高度关注**

对于掌控中国宏观调控大局，素有小国务院之称的发改委而言，今年中国调降GDP增长目标至6.5%左右，是否做实了外界对中国经济下行压力加大的担忧？

发改委新掌门人何立峰明确表态，这个目标的设定主要考虑两方面的因素，一是中国是一个有近14亿人口的大国，就业是很重要的问题，没有一定的经济发展速度，要解决新增工作岗位就很困难。

按照过往的经验认识，经济每增长一个百分点，大体可以创造新增就业岗位170万人左右。2017年的就业目标1,100万人以上，仅大学毕业生将近800万，还有其他新增的城镇和农村就业人口。

二是经济发展到2020年实现全面建成小康社会，还有很多民生以及其他方面的短板要补，需要经济保持中高速增长。经过认真分析以后，认为实现这一目标可能性非常大。

“我们有决心和信心，因为2016年经济平稳健康发展，为2017年发展奠定了比较紮实的基础，特别是随着供给侧结构性改革深入推进，将会创造更多的条件、更好的环境。”何立峰称。

而今年经济增长目标及诸多其它经济指标的调降，在专家们看来也是给政府松绑，不再唯GDP至上。3%的CPI目标和赤字率亦与去年目标持平，显示求稳的政策底线下，降速目的旨在为今年继续推进供给侧结构新性改革添柴加薪。

前全国人大财经委副主任贺铿就认为，今年将目标调降至6.5%左右应该是一个亮点，“这几年领导人太着急，着急就容易出问题，降低一点目标就不会太着急，考虑调控措施或许也会冷静理智一点。”

对于去年9月由负转正并开始一路飙升的PPI是否会传导到CPI并引发中国今年出现通胀，发改委副主任兼中国国家统计局局长宁吉喆明确表态，发改委将密切关注CPI、PPI及其走势，相机抉择，精准调控，确保价格总水平基本稳定。

他解释称，当前中国价格总水平仍保持平稳运行，PPI的较快攀升主要是恢复性上涨，但总体上看仍然是正常现象。

他也提到，国际上一些大宗商品特别是油价的走势仍然存在不确定性、不稳定性，输入性涨价的压力有可能加大，国内的少数服务和少数产品也会在一定的时段、一定的区域出现供不应求的状况。

中国今年CPI增长目标为3%，与去年设定的目标一致。去年全年CPI实际涨幅为2%。

**防范债务风险，回应个税改革有方案但无时间表**

在周二新财长的发布会上，当一名来自意大利的记者问中国财长如何控制地方政府的债务时，肖捷回应称，“作为意大利太阳报的记者，都关心中国地方政府的债务，我想这个问题一定是受到了社会各界的普遍关注。”

他表示，在地方政府债务问题上，财政部一直在密切关注。当前中国政府债务风险总体可控，因为中国政府的负债率并不高。去年末，中国中央和地方政府的债务余额约为27.33万亿元，按照国家统计局前不久公布的去年GDP初步核算数计算，负债率约为36.7%。

“根据我们的预测，预计到今年底，负债率也不会出现太大的变化，如果与国际水平相比，应当说中国政府还有一定的举债空间。”肖捷称。

这或许也侧面印证了中国在有能力扩大赤字率的基础上却仍然选择了与去年持平的赤字率水平，财政政策在积极的基调下更侧重于稳健的潜台词。

对于备受关注的个税改革一事，肖捷虽给出了明确的改革思路，但并没有大致的时间表。

“目前个人所得税的改革方案正在研究设计和论证中，总的思路是个人所得税改革要从中国的实际出发，实行综合与分类相结合，方案总体设计、实施分步到位，逐步建立起适合我国国情的个人所得税制。”肖捷称。

但他也提到，从国际经验来看，实行综合与分类相结合的个人所得税制度，增加税前扣除的一些专项项目，需要相对成熟的社会配套条件。比如作为税收征管部门来说，需要掌握与纳税人收入相关的涉税信息，以保证新的个人所得税制度改革能够顺利实施。

另外，按照税收法定的原则，个人所得税改革方案研究制定之后，还需要相应地修改税法，并提请全国人大常委会审议。

中国个税改革的呼声一直不断，在不具备综合与分类改革的前提下，提高个税免征额亦被视为可以惠民的减税举措。对此，新任财长肖捷称，在研究制定改革方案的时候，将根据居民消费水平等因素进行综合测算，确定是否提高免征额，该提高就提高。对于其他方面的收入项目、所得项目，比如财产转让等，考虑继续实行分类征收。

中国前财长楼继伟在2016年全国两会上曾公开表示，个税改革方案已经提交国务院，计划将综合与分类相结合的个人所得税法的草案提交全国人大审议。

中国距上一次个税改革已经过去近六年。2011年6月30日，十一届全国人大常委会第二十一次会议6月30日表决通过了个税法修正案，将个税免征额由现行的2,000元人民币提高到3,500元，自2011年9月1日起实施。 （完）