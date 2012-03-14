温家宝：重庆要从王立军事件中吸取教训

中国国务院总理温家宝周三在人大会议闭幕後回答路透记者提问，称中央高度重视王立军事件，目前调查已经取得进展，调查和处理的结果一定会给人民以回答，并且经受住法律和历史的检验。他指出，现任重庆市委和市政府必须反思，并认真从王立军事件中吸取教训。路透