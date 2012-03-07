人保部部长称部分在华外企剥削员工

路透北京3月7日电（记者 Ben Blanchard）---中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周三称，在华部分外资企业通过加班或偏低薪酬剥削员工。近期苹果(AAPL.O)iPhone和iPad在华代工厂的工作环境饱受争议。

苹果在华供应商发生爆炸致死和员工自杀事件，苹果因此面临大量负面新闻。

去年富士康(2354.TW)2354.HK工人清洁iPad时灰尘被点燃，爆炸造成三人死亡。劳工权力组织称，2010年，富士康有18名工人跳楼死亡，或试图自杀。

媒体报 道称，富士康120万名员工中，绝大多数从事过组装苹果产品的工作。

尹蔚民称，外企在用工方面总体上遵守中国的法律法规，但仍存在一些问题。

他在“两会”期间告诉记者：“外资企业为中国的经济发展做出了贡献，也起到了积极的推动作用。”

“当然我们也注意到，有一些企业还存在着一些问题，比如说超时加班的问题，比如说一线的工人工资偏低的问题，比如说缺少人文关怀的问题等等。”尹蔚民并未提及任何公司名称。

他称，对这些问题，中国政府的相关部门和工会都在加强监督和管理。违法企业将被严厉查处。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。