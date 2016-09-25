中国研究扩大不良资产受让主体 推进不良贷款批量处置--银监会

路透上海9月24日 - 中国银监会主席尚福林近日指出，要按照市场化、法制化方向，探索不良资产证券化，试点不良资产收益权转让，研究扩大不良资产受让主体，推进不良贷款批量化处置，提高不良资产处置效果。

中国证券报周六援引他在2016年城商行年会上的话称，要用足相关政策空间，加大不良资产核销力度，防止风险积累放大。要积极发挥债权人委员会作用，遵守债权人委员会的工作原则和议事规则，做到集体协商、集体决策、一致行动，“一企一策”做好增贷、稳贷、收贷工作，保全银行资产，支持当地经济去产能、补短板。

尚福林还透露，首批试点的五家民营银行资产总额已突破1,000亿元人民币；而今年民营银行申请已有14家完成论证，其中三家已批复筹建。

他并指出，城商行要坚守做精做优做强的发展理念。要支持现代治理水平高、风险管控能力强、经营态势长期稳健的城商行审慎探索综合化经营，提供商业银行、金融租赁、汽车金融、消费金融、投贷联动、资产管理等一体化金融服务。下一步，重点要通过设立子公司等模式建好风险隔离墙，提足风险准备，提高并表管理能力。

他要求，城商行应更好坚守风险底线，加强风险监测预警，加强重点业务、重点客户和重点交易对手风险状况的调查研究、跟踪监测和排查摸底，及时掌握传统业务领域的风险变化态势。加强统一授信管理，要健全监测框架，完善指标体系，充分发挥存贷比等传统监测指标的预警作用，进一步探索完善同业流动性互助机制等。

针对资管计划和债券投资等跨金融市场、跨业务领域的新业务，要探索建立统一共享的产品监测台账，构建涵盖表内外各类资产的风险监测体系，强化对交叉金融产品的投向、额度和交易对手的风险管理。

银监会副主席曹宇亦在会上透露，随着投贷联动试点范围的扩大，还会有越来越多的城商行投入到投贷联动试点中来。相关银行要积极探索，通过设立投资功能子公司、科技金融专营机构等形式，或者利用已有渠道，开展科创企业信贷、投资等金融服务，以投资收益抵补信贷风险，为科创企业提供持续资金支持。

他强调，要支持城商行引进合格股东进行增资扩股，支持发行新型资本工具和二级资本工具，支持符合条件的银行在境内外上市融资。

曹宇指出，信用风险是城商行面临的主要风险，要从两方面采取措施。一是支持多种方式化解不良，下一步，地方资产管理公司管理会进一步放开，成为化解不良的新渠道；二是支持加快补充资本。截至2016年6月末，城商行平均资本充足率为12.29%，低于商业银行平均水平0.85个百分点。

此前数据显示，中国国内30家上市银行上半年实现净利润7,744.52亿元，同比增长4.60%。从已披露不良贷款状况的29家上市银行来看，上市银行整体不良贷款率达1.66%，较2015年末升0.04个百分点。结合逾期和减值情况分析，6月末各家银行的逾期未减值贷款比率也普遍有所上升。

普华永道稍早发布报告称，从趋势上看，中国银行业的盈利增长持续面临压力，大中型银行个位数增长成为“新常态”，除了个别大型商业银行和股份制商业银行外，只有城商行仍能普遍维持两位数增幅。（完）