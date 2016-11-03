新闻稿：中国不良资产管理公司因监管政策变化进行转型--标普

《信报》：交戏过后要交数 重燃通胀看欧日
政客竞选时首重「交戏」，登上权力宝座就要「交数」。随着奥巴马以情真意切的临别演说为八年任期画上句号，美国政坛揭开了改朝换代的序幕，本月二十日正式入主白宫的特朗普，于香港时间周四凌晨在纽约举行当选后首场记者会。
（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。）
香港，2016年11月3日—中国四大不良资产管理公司正在加大从银行购买不良贷款的力度，标普全球评级在11月2日发布的题为《监管、竞争、产品替换对中国不良资产管理公司的意义》的报告中如是表示。
不良资产管理公司正在抓住传统不良资产管理业务（买入、管理和处置不良资产）的发展机遇。中国监管政策方面的变化也对这一趋势起到推波助澜的作用。
随着不良资产管理公司通过多样创新方式购买银行更多不良资产以发挥稳定银行业的作用，标普全球评级也在同时调整评估它们风险状态因素的方法。
标普全球评级信用分析师胡旸瑞表示：“我们认为，如果继续的快速发展或进行高风险投资没有获得相应的资本补充来消化或有损失的情况下，不良资产管理公司的风险状态会面临压力。我国须在银行业总体贷款质量和资产管理公司财务稳健之间维持平衡。省级不良资产管理公司数量的增加有助于减轻管理此类资产的负担，但同时给行业增加未来难以避免的竞争。”
对于维持金融稳定性方面贡献较大的不良资产管理公司，特别是出手收购陷入危机的金融机构的资产管理公司，更有力的政府支持可能减轻实施政策性任务时造成的负面评级压力。
胡旸瑞表示：“这种收购可能会削弱不良资产管理公司本身的信用状况，但如果收购有助于维持金融稳定性，政府更强的支持可能会减轻这种削弱的影响。我们还预计，更高的政府支持可以适用于增加对减轻银行业不良贷款负担有帮助的传统类不良贷款收购业务的资产管理公司。”
标普全球评级预计，在经济下行期，不良资产管理公司更多的是以政策为导向；在经济上行期，则更多的是以利润为导向。即便如此，我们预期任何监管让步不适用于商业活动导致的资本不足。 只有评级委员会可以决定评级行动，本报告并不构成评级行动。(完)
政客竞选时首重「交戏」，登上权力宝座就要「交数」。随着奥巴马以情真意切的临别演说为八年任期画上句号，美国政坛揭开了改朝换代的序幕，本月二十日正式入主白宫的特朗普，于香港时间周四凌晨在纽约举行当选后首场记者会。
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