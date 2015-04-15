一季度中国经济增速略有放缓在预料中 短期仍有下行压力--统计局

路透北京4月15日 - 中国国家统计局发言人盛来运周三表示，一季度经济增速略有放缓是正常的也在预料之中，主要指标仍在合理区间，就业形势基本稳定。不过短期内经济仍会面临下行压力。

他在国新办举行的新闻发布会上称，中国经济目前处在新旧动力转换阶段，今年经济困难较多。短期内经济仍会面临下行压力，因国内经济调整格局不太容易改变，且出口压力比较大。

他表示，今年一季度调查失业率总体稳定在5.1%左右。同时结构调整是在稳步推进的，转型升级步伐也是在加快的。

中国刚刚公布一季度GDP增幅为7%，增速创六年来低点，前次低点为2009年一季度的6.6%。（完）

(发稿 候向明；撰写 沈燕; 审校 黄凯)

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