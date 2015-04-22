中国国家统计局长马建堂出任国家行政学院常务副院长

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透北京4月22日 - 据中国国家行政学院官方网站，国家统计局局长马建堂出任国家行政学院党委委员、常务副院长。
马建堂最新出现在国家行政学院官网“学院领导”一栏。该学院是国务院直属正部级事业单位，是培训高、中级国家公务员的新型学府，和培养高层次行政管理及政策研究人才的重要基地。
不过，统计局网站局领导一栏，截止目前仍然显示马建堂为党委书记、局长。彭博通讯社稍早援引知情人士称，现任统计局局长马建堂近期将卸任，财政部副部长王保安将接替。
统计局网站资料显示，马建堂于2008年9月起担任统计局局长至今。（完）
(发稿 王蕾；审校 宿泱韫/张喜良)
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