中国核电A股IPO正初步审核--证监会

路透北京12月10日电---中国证券监督管理委员会最新发布信息显示,中国核能电力股份有限公司A股首次公开发行(IPO)正在进行初步审核,公司拟在上海证券交易所上市.若中国核电成功上市,将成为A股核电第一股.

信息并显示,是次发行的保荐机构为中信证券(600030.SS)(6030.HK)和瑞银证券.

中国核电A股IPO今年6月即通过环保初审.募集资金主要投向福建福清核电工程、秦山核电厂扩建项目、浙江三门核电一期工程、海南昌江核电工程、田湾核电站3、4号机组工程以及补充流动资金.前述五个项目投资总额需要1,735.24亿元.其中,福建福清核电工程所需投资最大达到493.35亿元.

日本核危机引发各界对核电发展战略的思考,去年3月份起国内曾暂停审批核电新建项目.中国核工业集团董事长孙勤11月表示,审批程序已恢复正常.但是,中国"十二五"(2011-2015年)时期只在沿海安排少数经过充分论证的核电项目厂址,不安排内陆核电项目.

中国核电是由中国核工业集团公司作为控股股东,联合中国长江三峡集团公司、中国远洋运输(集团)总公司和航天投资控股有限公司共同出资设立.主要从事核电项目开发、投资、建设、运营与管理,核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务等领域.

目前公司共拥有全资及控股子公司13家,参股子公司1家;控股在役核电机组9台,装机容量649.6万千瓦;控股在建核电机组10台,装机容量1,028万千瓦.

中国核能行业协会理事长张华祝表示,2015年底或稍後,随着中国在建机组陆续建成投产,运行的核电机组将达到41台,总装机容量接近4,200万千瓦,约占全球核电装机容量十分之一.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯

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