中国最大核电规划项目重启--新华

路透上海1月5日 - 新华社周六报导称，中国最大的核电规划项目已重新启动。这表明在日本福岛核事故发生后停止发展的中国核电产业正在解冻。

报导称，位于山东的石岛湾高温气冷堆核电站工程已于去年12月21日开工。

2011年3月日本地震及海啸引发福岛核事故，之后中国政府与许多其他国家政府一样叫停了核电项目建设。

近期，中国政府对核能发展的立场有所放松。去年10月，中国宣布了修改后的核电产业规划，并表示将重启新反应堆项目的审批。

报导称，石岛湾核电站预计将于2017年底前投产发电，远期规划容量约660万千瓦。

报导指出，该项目由华能集团等投资建设，计划投资额约为30亿元。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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