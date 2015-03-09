“中国制造”核电出口起步艰难

资料图片：2014年在法国举办的世界核能展览会上，中国核工业集团公司制作的核电站模型。 REUTERS/Benoit Tessier

路透香港/北京3月6日（记者 Charlie Zhu/David Stanway） - 中国已经陆续签约对外出口第三代核电技术，同时也面临一个巨大的障碍：仍需表明自己能够在国内建设和安全运营这些核电机组。

在过去30年发展时期获得的外国技术帮助下，中国目前拥有数量最多的在建核反应堆，并雄心勃勃地计划出口自主研发的第三代核电技术。

中国国务院总理李克强本周在人大会议上称，中国计划加强先进行业的出口，包括实施大型核电项目。

上个月，中国和阿根廷签署初步协议，向阿根廷销售“华龙一号”反应堆，这似乎表明中国在出口第三代核电技术已经取得进展。

官方媒体称这宗交易是“华龙一号”的首航，中国自己尚且没有动工建设该型反应堆，这令业界对中国向全球提供反应堆的能力怀有疑问。

“我们致命的弱点是管理标准不够高，和国际标准还有很大差距，”国家核电技术公司（SNPTC）资深专家许连义说道。

国家核电技术公司正在研发另外一个最终面向国际市场的核点机组。这家公司最初成立即为接收西屋电气的AP1000核电技术。

尽管西方设计的反应堆在中国运行了超过20年，中国仍需要向买家证明中国技术的可靠性. 中国在工业安全标准和采矿等领域的安全名声好坏参半。

厦门大学能源学院院长李宁表示，位于福建的中国第一个华龙一号项目，假设今年开始动工，而且建设顺利，可能要到2020年才能完成。

2011年日本福岛核事故发生后，中国对新建核电项目的审批速度一直很慢。

中国政府承诺坚持最高的安全标准，使用诸如华龙一号和CAP1400的“第三代”反应堆。CAP1400也是国产反应堆，未来面向出口。

由于CAP1400基于来自西屋电气的技术，推出该反应堆将取决于位于浙江省的西屋电气第三代试验型机组的建成。该试验堆因技术问题将面临三年的延迟。

中国政府现在鼓励通过整合来减少内部竞争，聚集知识产权和金融资源，试图打入在目前被被法国Areva(AREVA.PA)和俄罗斯Rosatom State Nuclear Energy Corp.主导的国际核能市场。

国家核电技术公司与中国电力投资集团合并的计划在2月3日浮出水面，行业专家预计这宗合并可能打造出总资产超过6,000亿元的巨型企业。这类似于中国在高铁领域实施的策略。

中国在2007年与西屋电气达成了一项重要的核电技术转让协议。自此以后，中国一直在对该技术进行消化和国产化，以开发CAP1400，并称CAP1400和华龙一号全部为中国自主知识产权。

西屋电气北京办公室并没有立即对寻求置评的要求作出答复。

寻求中国国家发改委对中国核电战略置评的传真也未收到回复。

国家核电技术公司总工程师王中堂表示，除了阿根廷，中国与土耳其、南非的潜在核协议也在取得进展。

但中国核工业集团公司一名官员匿名表示，中国成为核电大国还有很多工作要做，包括在国内建成华龙一号。

中国目前拥有22个运行中的核电反应堆，此外还有26个核反应堆正在建设中。中国计划到2020年将核电装机总量由去年底的20.3GW提升到58GW，预计耗资1,000亿美元。到2020年，核电也仅能满足总计电力需求的3%。

行业组织世界核协会中国代表Francois Morin称，为了出口自主技术产品，中国需要表明其拥有运营经验，特别是海外运营经验。

“这是海外买家有没有信心的问题。”Francois Morin说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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