中国核电项目审批已回正轨--核能行业官员

路透北京5月18日 - 中国核能行业协会理事长张华祝周一表示，在四年的放缓后，中国核电审批在近期有所加速；这令中国有机会完成2020年的核电装机容量目标。

张华祝称：“现在核电建设正在逐步恢复正常，今年有可能批准两到三个项目，今年整个批准项目有希望达到八台甚至十台机组，如果实现这个目标，我认为，核电的正常建设已经恢复了。”

日本2011年的福岛核电站事故促使中国在全国开展核安全大检查及技术安全改进，并暂停了所有新项目的审批，但监管当局在2012年批准了由俄罗斯引进的江苏田湾核电站二期项目。

今年早些时候辽宁红沿河项目二期获批后不久，福建“华龙一号”三代核电技术示范机组获批。中国希望“华龙一号”可以作为一个橱窗，展示中国出口自主设计（核电技术）的努力。

专家曾警告称，中国将很难在2020年底前完成核电装机容量达到5800万千瓦的目标。但张华祝称，今年新项目快速获批或将使中国的核电发展回归正轨。

“我们正在建设或者已批准将要开工的是5300多万千瓦，如果今年再有几台机组获批，这些机组又能在60个月之内建成的话，离5800万千瓦的目标就很近了。实现5800万千瓦的目标，还是有希望的。”（完）

编译：刘珞焱 王琛

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