中国核电首日上市开盘上涨20%并瞬间触及临时停牌线

路透上海6月10日 - 中国A股近四年以来最大一只新股--中国核电(601985.SS)38.91亿A股周三首日上市并无意外，开盘较发行价上涨两成之后，瞬间触及新股首日上市的临时停牌线，这只超级大盘股的上市表现与中小盘股如出一辙。

开盘时，中国核电报4.07元人民币，较3.39元发行价上涨20%，仅成交5.02万股；9:30该股开始连续交易后，仅花数秒即冲至4.88元临停线，较发行价涨43.95%。

业内人士估计，按以往新股上市初期表现以及中国核电的合理估值，预计中国核电在10点复牌后仍将封住该涨停位，未来数日还会连续涨停。

国金证券报告预计中国核电合理估值为5.82-6.72元，而恒泰证券预计中国核电上市初期压力位为10-12元。

中国核电此次首次公开发行（IPO）筹资额高达131.9亿元，创下自2011年9月中国电建(601669.SS)（135亿元）以来的A股IPO最高筹资纪录。而中国核电网上网下共冻结申购资金1.685万亿元，创A股IPO单只新股申购冻结资金量逾七年新高。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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