中国核电首日上市开盘上涨20%并瞬间触及临时停牌线

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海6月10日 - 中国A股近四年以来最大一只新股--中国核电(601985.SS)38.91亿A股周三首日上市并无意外，开盘较发行价上涨两成之后，瞬间触及新股首日上市的临时停牌线，这只超级大盘股的上市表现与中小盘股如出一辙。
开盘时，中国核电报4.07元人民币，较3.39元发行价上涨20%，仅成交5.02万股；9:30该股开始连续交易后，仅花数秒即冲至4.88元临停线，较发行价涨43.95%。
业内人士估计，按以往新股上市初期表现以及中国核电的合理估值，预计中国核电在10点复牌后仍将封住该涨停位，未来数日还会连续涨停。
国金证券报告预计中国核电合理估值为5.82-6.72元，而恒泰证券预计中国核电上市初期压力位为10-12元。
中国核电此次首次公开发行（IPO）筹资额高达131.9亿元，创下自2011年9月中国电建(601669.SS)（135亿元）以来的A股IPO最高筹资纪录。而中国核电网上网下共冻结申购资金1.685万亿元，创A股IPO单只新股申购冻结资金量逾七年新高。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。