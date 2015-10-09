中广核美亚称不会继续进行对马来西亚1MDB能源资产收购

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港10月9日 - 中国广核集团子公司--中广核美亚电力(1811.HK)周五称，不会继续进行对马来西亚国有基金一马发展（1MDB）的能源资产收购。
中广核美亚在联交所一份声明中称，董事会今天举行会议审慎周详考虑建议收购后，认为进行建议收购不符合公司最佳利益，其中原因包括公司近期才完成收购控股股东的19项风电及太阳能项目，现时专注于相关的整合及融合。
公司表示，“因此，本公司将不继续进行建议收购。”
中广核美亚上月尾称，曾就拟收购马来西亚国有基金一马发展（1MDB）的若干能源资产作初步讨论，但尚未签订任何具约束性或最终的收购文件。
1MDB正在寻求剥离电力部门Edra Global Energy Bhd的资产，和出售备受瞩目的不动产项目开发权。而马来西亚总理纳吉布此前称，卡塔尔和中国均表示对1MDB的资产有兴趣。
中广核美亚早盘收升2.06%，报1.98港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。