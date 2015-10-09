中广核美亚称不会继续进行对马来西亚1MDB能源资产收购

路透香港10月9日 - 中国广核集团子公司--中广核美亚电力(1811.HK)周五称，不会继续进行对马来西亚国有基金一马发展（1MDB）的能源资产收购。

中广核美亚在联交所一份声明中称，董事会今天举行会议审慎周详考虑建议收购后，认为进行建议收购不符合公司最佳利益，其中原因包括公司近期才完成收购控股股东的19项风电及太阳能项目，现时专注于相关的整合及融合。

公司表示，“因此，本公司将不继续进行建议收购。”

中广核美亚上月尾称，曾就拟收购马来西亚国有基金一马发展（1MDB）的若干能源资产作初步讨论，但尚未签订任何具约束性或最终的收购文件。

1MDB正在寻求剥离电力部门Edra Global Energy Bhd的资产，和出售备受瞩目的不动产项目开发权。而马来西亚总理纳吉布此前称，卡塔尔和中国均表示对1MDB的资产有兴趣。

中广核美亚早盘收升2.06%，报1.98港元。（完）

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