中国在未来10年至少将建造60座核电厂--国家核电副总

路透伦敦9月16日 - 中国国家核电(SNPTC)副总经理郑明光周五表示，中国拟在未来10年当中兴建超过60座核电厂。

郑明光在伦敦的世界核协会会议中对路透表示，中国在未来五年将建造约30座核反应堆(核反应炉)，之后的五年将兴建更多座。

他表示，中国主要核电企业--国家核电、中国核工业集团(简称中核)、中国广核集团(简称中广核)--将开始至少一年新建两座核反应堆。

郑明光表示，新建的60座核电厂将包括6至10座CAP1000堆型，也就是东芝(6502.T)旗下西屋(Westinghouse)所制造的AP1000堆型中国版。

首批新建的六座当中，将包括中核在浙江三门所建造的两座新反应堆，西屋有望在明年初为该厂完成AP1000的头两个机组。

国家核电将在山东海阳再建造两座核反应堆，西屋将负责在当地建造两座AP1000。

中核将在广东陆丰建造两座反应堆。(完)