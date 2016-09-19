中国在未来10年至少将建造60座核电厂--国家核电副总

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透伦敦9月16日 - 中国国家核电(SNPTC)副总经理郑明光周五表示，中国拟在未来10年当中兴建超过60座核电厂。
郑明光在伦敦的世界核协会会议中对路透表示，中国在未来五年将建造约30座核反应堆(核反应炉)，之后的五年将兴建更多座。
他表示，中国主要核电企业--国家核电、中国核工业集团(简称中核)、中国广核集团(简称中广核)--将开始至少一年新建两座核反应堆。
郑明光表示，新建的60座核电厂将包括6至10座CAP1000堆型，也就是东芝(6502.T)旗下西屋(Westinghouse)所制造的AP1000堆型中国版。
首批新建的六座当中，将包括中核在浙江三门所建造的两座新反应堆，西屋有望在明年初为该厂完成AP1000的头两个机组。
国家核电将在山东海阳再建造两座核反应堆，西屋将负责在当地建造两座AP1000。
中核将在广东陆丰建造两座反应堆。(完)
(编译 李婷仪 审校 张明钧)
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路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。