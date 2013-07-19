公众信任危机威胁中国核电大计

路透香港7月19日(记者 Charlie Zhu) - 中国在积极推进核能应用之际遭遇重大阻碍：官方对公众作出的安全承诺遭遇信任危机。

本周，广东省鹤山市突然宣布取消金属铀加工厂项目。此前，公众曾以公共健康和环境污染为由对此项目进行抗议。

到2020年，北京计划斥巨资在全国建设数十个核电项目工程，以降低对火力发电的依赖，并减少空气污染。

业内人士将金属铀加工厂项目的取消归咎于沟通不畅以及缺乏对公众的引导教育。他们表示，如果情况不能获得改善，其它地方还会出现更多的抗议，进而威胁新的核反应堆的建设计划。

一名熟悉情况的行业高管称：“咨询公众意见仅持续10天，时间太短了。他们提供的项目材料也十分有限。”他未获得授权对该项目公开发表评论，因此要求匿名。

在发生一系列的食品和污染丑闻后，鹤山市的抗议凸显出中国民众对官方安全承诺的质疑与日俱增。

在互联网时代，中国民众益发具有维权意识。类似在江门发生的抗议核原料加工基地的示威反映出民众对核电的普遍排斥。

厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强表示，如果不能与民众妥善沟通，这将会对中国未来核电发展带来重大负面影响。他指出，其他地方会效仿江门，政府应该学会如何就重要核项目与公众进行有效的沟通。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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